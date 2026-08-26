Már a panellakások sem fogynak úgy, mint korábban

Az elmúlt években a panellakás volt az ingatlanpiac egyik legkeresettebb kategóriája, idén azonban már itt is érezhető a fordulat. A magasra emelkedő négyzetméterárak miatt csökkent a kereslet, miközben több budapesti kerületben az alku is egyre nagyobbá vált.

Az elmúlt évek egyik piaci sikertermékének tekinthető panelek iránt is elkezdett mérséklődni az érdeklődés az idei évben. Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője szerint míg a téglalakásoknál mintegy 50 százalékos, addig a paneleknél ennél egy kicsit enyhébb, de 40 százalékot meghaladó visszaesés következett be az év első felében. Ez persze nem független attól, hogy a kétszobás panellakások – melyek jellemzően húzzák az egész piacot – ára elérte a négyzetméterenkénti 1,5–1,7 millió forintos szintet, miközben az árak még a felújítandó panellakásoknál is 1,2 millió forintnál kezdődtek.

Így aztán mérséklődött irántuk a kereslet, sőt a változások érintették a kiadó lakások piacát is. A XI. kerületben a korábbi 250 ezer forintos kategóriát – azaz a kétszobás panelekét – már csak 5–10 százalékkal alacsonyabb áron lehet kiadni, mint egy évvel korábban.

Mindezek mellett a panelek kapcsán fontos azt is megemlíteni, hogy az év elején volt olyan időszak, amikor az áruk nagyon közel került a téglaépítésű lakások árához, sőt bizonyos területeken akár utol is érte őket. Erre hívta fel a figyelmet Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője. Mint szavaiból kiderült, a csepeli ingatlanpiacon ekkor eltűnt az árkülönbség a panellakások és a téglaépítésűek között, a négyzetméterárak gyakorlatilag összeértek.

A szakértő elmondta, hogy Csepelen tavaly év végére úgymond alap lett az egymilliós négyzetméterár, akár panelről, akár téglaépítésű lakásról volt is szó, az árak gyakorlatilag nem különböztek. Azt is megjegyezte azonban, hogy az idei évben az egymilliós négyzetméterárakon kínált lakások már nem nagyon keltek el, még akkor sem, ha a kerület legfelkapottabb részein – például az úgynevezett „sétányokon” – kínálták is őket. Sőt még az olyan, keresett kategóriába tartozó, jó adottságú és jó elhelyezkedésű lakásokra is csak néhány érdeklődő jelentkezett, amelyeknél a hirdetési ár éppen alatta maradt az egymillió forintnak.

Zuglóban a közepes méretű, felújítandó panellakásoknál a csepeli áraknál magasabb, 1–1,2 millió forintos négyzetméterárakkal lehetett számolni, míg a jó állapotú, felújított ingatlanoknál 1,3–1,5 millió forintos négyzetméterárak alakultak ki. Ennél magasabb áron azonban lakást eladni még ebben a két kerületben is lehetetlen volt – hangsúlyozta Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

A szomszédos XIII. kerületben a panellakások jellemzően 800 ezer–1,1 millió Ft/m² közötti ársávban cseréltek gazdát – jelezte Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki azt is hozzátette, hogy a kerületen belül ugyanakkor jelentős volt a szórás az árakat tekintve, a lokáció és az állapot függvényében.

A főváros külső részén, a XVIII. kerületben található panellakások esetében az idei év első felében szintén körülbelül 900 ezer – 1,15 millió forintos négyzetméterárakra számíthattak a vásárlók – jelezte Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Mivel a kínálat egyre inkább bővült, ezért az alku kötelező eleme lett az adásvételeknek, a panel- és a kisméretű téglalakásoknál ez 3–5 százalék közötti árengedményt jelentett a tulajdonosok részéről.

Mindezzel együtt a panellakások változatlanul az átlagosnál könnyebben eladható ingatlantípusok között maradtak, főleg a megfizethetőbb városrészekben. A legtöbben ugyanis még mindig a kisebb, 40–60 négyzetméteres használt lakásokat keresték – jegyezte meg Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Azt is hozzátette, hogy ennek megfelelően az értékesítési idők továbbra is a panellakásoknál voltak a legrövidebbek: átlagosan mintegy 50–65 nap között alakultak.

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