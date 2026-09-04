A jövő irodája már egészen másról szól: rugalmasság, wellbeing és fenntarthatóság kerül a középpontba

Az elmúlt években látványosan átalakult a vállalatok gondolkodása az irodáról. A hibrid munkavégzés elterjedése, a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága és a munkavállalói igények változása egyaránt új szempontokat hozott az irodapiacra. Ma már korántsem elég, ha egy iroda jó helyen van és megfelelő számú munkaállomást kínál: az is egyre fontosabb, hogy mennyire rugalmasan alakítható, milyen munkakörnyezetet biztosít, és mennyiben támogatja a vállalat hosszú távú működését.

Mindez az iroda szerepét is átértékelte. Ami korábban elsősorban szükséges működési költségnek számított, az mára a vállalati…