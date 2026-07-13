Óriásit szakított Donald Trump elnökként, példátlan gyarapodást mutat a vagyonnyilatkozata
A mémérmék és a kriptó dollármilliárdokat hoztak az amerikai elnöknek.Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Óriásit szakított Donald Trump elnökként, példátlan gyarapodást mutat a vagyonnyilatkozata
A mémérmék és a kriptó dollármilliárdokat hoztak az amerikai elnöknek.