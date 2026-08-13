Adó és jog 
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5+1 érv a szolgáltatott iroda mellett, amit egyre több cégvezető ismer fel

Néhány év alatt alapjaiban változott meg az, ahogyan a vállalkozások az irodára tekintenek. A hibrid munkavégzés, a projektalapú működés és a gyors üzleti alkalmazkodás korában már nem elegendő, ha egy iroda egyszerűen csak helyet biztosít a munkához. A cégek ma olyan megoldásokat keresnek, amelyek képesek együtt változni velük.

Eközben a hagyományos irodabérlés továbbra is hosszú távú szerződésekkel, jelentős induló költségekkel és sok szervezési feladattal jár. Nem meglepő, hogy egyre több vállalkozás választ szolgáltatott irodát, amely ma már nem csupán átmeneti…

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