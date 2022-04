Ez a csapat kiemelkedő “láthatóságot” ért el az ingatlanpiac webes területén

Hogyan legyen honlapunk tartósan, hirdetések és felesleges költések nélkül a Google top 3 helyezettje között — például az ingatlanpiac területén? A BP Digital SEO ügynökség szakmai csapata bemutatja, hogy egy olyan nagy versennyel rendelkező, népszerű területen, mint az ingatlanjogi szakma, hogyan értek el kiemelkedő eredményeket az ingtéan adásvételekkel foglalkozó BP Legal jogi oldal számára.

A magas lakásárak ellenére az ingatlanpiac dübörög, és bár az AirBnB szolgáltatások a pandémia idejére visszaszorultak, a lakásárak tartják magukat és rengetegen választják ezt az időtálló befektetési formát. Aki pedig ingatlan adásvételben gondolkodik, annak bizony szüksége lesz szakszerű jogi segítségre.

Egy jogi oldalnak, aminek portfóliójában domináns vagy csak szerepel az adásvételi képviselet, nem mindegy, hogy a célközönség online keresései alkalmával hogyan és hol jelenik meg a Google találati listáján. Az emberek túlnyomó többsége a felmérések szerint ugyanis a találati lista első oldaláról választ szolgáltatást, és tudat alatt is a legvonzóbbak azok, akik ebben a versenyben is dobogósak, hiszen biztosan nem véletlenül foglalnak helyet a prémium vonalban.

A BP Legal talált megoldást

A BP Legal egy Budapest központú jogi tanácsadással foglalkozó vállalkozás, mely a hagyományos ügyvédi szolgáltatásokat ötvözi a modern, innovatív megoldásokkal, megfelelve korunk kihívásainak.

Lehet szó ingatlan adásvételről, cégalapításról vagy komplikáltabb adatvédelmi kérdésekről, a BP Legal felkészült ügyvédi csapata mindenre megtalálja a legmegfelelőbb jogi megoldást ügyfelei számára.

Hogyan növekedtek?

Kb. két év alatt a BP Legal az egyik leglátogatottabb online jogi oldallá nőtte ki magát, és hónapról-hónapra növekszik az organikus látogatóinak száma. Ha csak az utóbbi egy évet vesszük is, több mint 340%-os forgalomnövekedés volt tapasztalható.

2020. február – 90 látogató

2021. február – 3.400 látogató

2022. február – 11.800 látogató

A folyamatos minőségi linképítésnek, illetve a megfelelően optimalizált, felhasználói igényeket kiszolgáló tartalommenedzsmentnek (blogtartalmak, kategóriaoldalak, szolgáltatás oldalak) köszönhetően 2022 március elejére a BP Legal számára egyik legfontosabb, kompetitív jogi kulcsszóra, az “ingatlan adásvétel”-re első helyen rangsorolt, és azóta is stabilan a top 3-ban jelenik meg az oldal erre a kifejezésre.

Hogyan érték el ezt az eredményt?

A BP Legal szakértő ügyvéd csapata a BP Digital SEO ügynökséggel szoros együttműködésben kidolgozta azt a marketingstratégiát, amely az alapja volt mindennek. Az ebben helyet kapó versenytárselemzés, kutatás majd tartalomstratégia kidolgozása után megkezdődött a szakmai tartalmak kidolgozása, melyeken a SEO ügynökség jogi szakmai szövegírói dolgoztak.

Az oldal blogtartalmai és szolgáltatás leírásainak elkészítése mellett nagy hangsúlyt kapott a prémium linképítés is, mivel ezzel a marketing elemmel tudjuk jelezni a Google felé, hogy weboldalunk hitelesebb és relevánsabb versenytársaink hasonló tartalmaival szemben. Egy domain hitelességét a hivatkozó domainek száma és minősége határozza meg. Éppen ezért elsősorban a linképítésen keresztül tudjuk belátható időn belül, látványosan és eredményesen növelni ezt a mutatót. Az optimalizálás ezen területe tehát minden szegmensben kiemelt prioritással bír.

Melyek a jövőbeni célok?

A BP Legal eddigi célja a releváns forgalom generálása volt a kimagasló és közérthető szakmai tartalmak készítése, és a célközönség tájékoztatása mellett. A jövőben továbbra is cél a növekedés és az online pozíció megtartása, viszont ez biztos alapot kínál, hogy jobban előtérbe kerülhessen az oldal üzleti tevékenysége is. Az olvasók a releváns, közérthető és hasznos tartalmaknak köszönhetően tudják, hogy rábízhatják magukat a BP Legal szakmai csapatára, akik a virtuális téren túl a való életben is prémium szolgáltatást nyújtanak számukra. Tájékozódj további szakmai tartalmaikról blogjukon!