A Logisztika Napja idén április 21-re, azaz a csütörtöki napra esett. Az esemény Németországban már 15 éves hagyománnyal rendelkezik, hazánk pedig 10 éve csatlakozott először a kezdeményezéshez. A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) a különleges alkalomra többféle rendezvénnyel, köztük az Edutus Egyetemmel és a Magyar Honvédséggel közösen szervezett programmal is készült.

E rendezvényhez csatlakozott továbbá a Logisztika Napja rendezvénysorozat keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kezdeményezett, nyílt tudományról szóló állásfoglalás is. de nézzük a részleteket.

Németországban 2007 óta ünneplik a Logisztika Napját. Magyarország a Német Logisztikai Társaság (BVL) kezdeményezéséhez 2012-ben csatlakozott először, melynek köszönhetően hazánkban is már egy évtizede ünnepeljük ezt a napot. Az évente megrendezésre kerülő programok célja, hogy az érdeklődők betekintést nyerhessenek a szakmába. Idén sincs ez másként. A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) számos programmal készült, melyekre több száz fős az érdeklődés.

—

Raktrat, irodát, ipari ingatlant, kereskedelmi egységet keres?

Nézzen szét a nemrég megújult, rendszeresen friss ajánlatokkal jelentkező https://raktar.info/

és a https://irodahaz.info/ oldalainkon!

—

„Az idei rendezvényeink fő célja, hogy a szakmabeliek mellett az érdeklődők, köztük számos tanuló is megismerje a logisztika kulisszatitkait, és betekintést nyerjen ebbe a világba. Egyesületünk kiemelt célja már 32 éve a logisztika társadalmasítása, ehhez pedig elengedhetetlen a fiatalok informálása is” – mondta Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.

Logisztika Napja a felsőoktatásban

A Logisztika Napjához köthető rendezvények már tegnap, a Knoll Imre Logisztikai Szakmai Műhely megalapításával elkezdődtek. Az Edutus Egyetemen, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) támogatásával megalapított Műhely a 2016. szeptember 6-án elhunyt professzornak állít emléket. A rendezvény Vigh László PhD, az Edutus Egyetem rektorhelyettesének beszédével kezdődött, majd a névválasztásról háláját fejezte ki Siklósi Horváth Klára író, zongoraművész, Knoll Imre professzor özvegye.

„A professzor munkássága jelentős érték a magyar logisztikai világ számára. Kutatási területe volt többek között a logisztikai támogató módszerek a területfejlesztés vonatkozásában, valamint a logisztikai folyamatok tervezése, modellezése is. Mindemellett jó néhány publikációja is megjelent, melyek értéket képviselnek például a legújabb generációs logisztikusok számára is” – hangzott el Dr. Doór Zoltán rendezvényen tartott beszédében.

Az esemény folytatásában Dr. Lakatos Péter egyetemi docens bemutatta a szakmai műhely célját. Ezt követően pedig a Magyar Honvédség részéről Schmidt Zoltán vezérőrnagy adott elő, aki betekintést nyújtott a haderő-fejlesztés aktualitásaiba, és azok katonai logisztikára gyakorolt hatására.

Nyílt tudomány kezdeményezés a logisztikában

Az átláthatóság és az együttműködés elvein alapul a nyílt tudomány (open science), mely a tudományos kommunikáció új nemzetközi megközelítése. Magyarország tavaly csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegyék a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit. A friss kutatási eredmények terjesztésének innovatív módja így a legújabb technológiai fejlesztések és a digitalizáció vívmányainak alkalmazásával valósulhat meg.

„Most a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, melynek köszönhetően a magyar logisztikai információáramlás is egy új szintre léphet” – jelentette be az Egyesület elnöke.

A csatlakozási oklevelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) részéről Dr. Szabó István tudományos és nemzetközi elnökhelyettes adja át ünnepélyes keretek között Dr. Doór Zoltán elnök részére.

Vasúti interregionális fejlesztés

A Logisztika Napja rendezvénysorozathoz csatlakoztak a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) Dél-Alföldi Regionális Iroda munkatársai egy „Vasúti interregionális fejlesztés”, konkrétan a Szeged-Szentmihály, Szabadka-Szeged vasútvonal építése beruházás bemutatásával. A rendezvény témája kiterjed a Szentmihályon újonnan létesülő megállóhelyre, a vasútvonal villamosításához szükséges felsővezeték-hálózat kiépítésére, az új parkolók, kerékpártárolók, utastájékoztatók kialakítására, a felüljáró átépítésére, valamint számos más a vasútvonal kiépítését érintő témákra is.

A Magyar Honvédség (MH) és a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) középiskolásokat is megszólító programokkal készült

Az idei Logisztika Napja programsorozat záróeseménye a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisán került megrendezésre. A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) és a Magyar Honvédség (MH) közös rendezvényének témája a katonai logisztika, és a kapcsolódó szakterületek, valamint a technikai eszközök bemutatása.

„A Magyar Honvédséggel közösen szervezett záróprogramunk részeként az idősebb érdeklődők mellett, már a középiskolás korúaknak is lehetősége lesz betekintést nyerni a logisztika világába. A reggeltől délutánig tartó programok során különböző előadásoknak és bemutatóknak lehetnek az érdeklődők, köztük középiskolai osztályok is a részesei” – tette hozzá a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.

A kiállítók között megtalálható lesz a Magyar Honvédség (MH) Anyagellátóbázisa, a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, a Katonai Közlekedési Központ, a Légijármű Javítóüzem, valamint a Geoinformációs Szolgálat is. A résztvevők – a teljesség igénye nélkül – olyan programokon is részt vehetnek, mint a fegyverzeti és a katonai ruházati bemutató, AirSoft lövészet, de megtekinthetnek többek között konténer rakodó-szállító tehergépjárművet, tehergépkocsit konténerrel, valamint targonca bemutatót is.

A Magyar Logisztikai Egyesület, az MLE volt egyébiránt az első szakmai társadalmi szervezet Magyarországon, amelyet magánszemélyek alapítottak 1990-ben. Elnöke Dr. Doór Zoltán. A szervezet célja a logisztika társadalmasítása, a logisztikai tudásmegosztás, melynek két fő elemét az egyesület által szervezett oktatások, valamint a több évtizede, évente megjelenő Logisztikai Évkönyvek jelentik. A Magyar Logisztikai Egyesület edukációjának gerincét a Felsőfokú Logisztikai Menedzser képzések adják, amely mellet megtalálható még számos tréning is a kínálatban. Az MLE gondozásában évente megjelenő Logisztikai Évkönyv pedig egy szakmai tanulmánygyűjtemény, melynek szerzői évről évre a logisztika világának legkiemelkedőbb szakembereiből tevődnek össze.

—

Raktrat, irodát, ipari ingatlant, kereskedelmi egységet keres?

Nézzen szét a nemrég megújult, rendszeresen friss ajánlatokkal jelentkező https://raktar.info/

és a https://irodahaz.info/ oldalainkon!

—