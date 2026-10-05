Most olcsóbban lehet lecsapni ezekre az otthonokra: négy ingatlan, amelynek most csökkent az ára
Ingatlant keresel kedvezményes áron? Most négy olyan különleges otthont mutatunk, amelyeknél nemrég mérsékelték a meghirdetett vételárat. A Balaton közelében található felújított családi háztól a debreceni zöldövezeti otthonon és a szombathelyi kétlakrészes rezidencián át egészen a dunai panorámás dunaújvárosi tetőtéri lakásig többféle élethelyzetre találhatunk érdekes lehetőséget. Ráadásul nem kell lemaradni a hasonló ajánlatokról sem: az OtthonTérkép mobilappban az Árfigyelő szolgáltatás beállításával azonnal értesülhetünk, ha egy kiszemelt ingatlan ára csökken.
Felújított családi ház Cserszegtomajon
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