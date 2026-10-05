Most olcsóbban lehet lecsapni ezekre az otthonokra: négy ingatlan, amelynek most csökkent az ára

Ingatlant keresel kedvezményes áron? Most négy olyan különleges otthont mutatunk, amelyeknél nemrég mérsékelték a meghirdetett vételárat. A Balaton közelében található felújított családi háztól a debreceni zöldövezeti otthonon és a szombathelyi kétlakrészes rezidencián át egészen a dunai panorámás dunaújvárosi tetőtéri lakásig többféle élethelyzetre találhatunk érdekes lehetőséget. Ráadásul nem kell lemaradni a hasonló ajánlatokról sem: az OtthonTérkép mobilappban az Árfigyelő szolgáltatás beállításával azonnal értesülhetünk, ha egy kiszemelt ingatlan ára csökken.

Felújított családi ház Cserszegtomajon

Cserszegtomajon egy 80 négyzetméteres, teljes körűen felújított családi…