Nem elég megtalálni a jó lakást: aki későn értesül, könnyen lemaradhat róla

A lakáskeresés ma már nem feltétlenül arról szól, hogy ki tudja a legtöbb időt az ingatlanhirdetések böngészésére fordítani. A gyorsan változó kínálatban legalább ilyen fontos lehet, hogy a vevő mikor szerez tudomást egy új lehetőségről, illetve milyen gyorsan tud reagálni rá. Sokan továbbra is naponta többször megnyitják az ingatlanportálokat, végigpörgetik az új hirdetéseket, és így próbálják elérni, hogy semmiről ne maradjanak le.

Ez a módszer azonban nem minden esetben elegendő. Egy jó áron kínált, kedvező helyen található vagy kifejezetten jó…