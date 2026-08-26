Megdobta a júliusi inflációt a bankok, telekommunikációs cégek önkéntes díjstopjának lejárata

A júliusi infláció csupán évi 1,2 százalék volt. Ez egy igen kedvező érték, de nem minden szektorban volt egységesen ilyen rózsás a helyzet, a piaci szolgáltatások ára például átlagosan 5,6 százalékkal emelkedett egy év alatt. Ráadásul egyetlen hónap alatt 1,1 százalékkal emelkedtek ebben a szektorban az árak. Az áremelkedés mögött nem kis részben a bankok […]