Modern városi otthonok, ahol a kényelem és a környezet is számít
Legyen szó pezsgő városi környezetről, energiahatékony megoldásokról, Duna-parti prémium életérzésről vagy nyugodt, zöld környékről, az új építésű lakóparkok között ma már sokféle életstílushoz találhatunk megfelelő otthont. A korszerű műszaki megoldások, átgondolt alaprajzok és igényes közösségi terek mellett egyre fontosabb szempont a jó elhelyezkedés és a hosszú távú fenntarthatóság is.
Metrodom Beat – Városi lendület modern környezetben
A Metrodom Beat azok számára lehet jó választás, akik a korszerű otthon kényelmét a városi élet nyújtotta lehetőségekkel szeretnék ötvözni. Az épületek karakterét kortárs…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.