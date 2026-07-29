A számok mögött egészen más történik: óvatosabbá váltak a cégek a budapesti irodapiacon

Erősen indult 2026, de néhány hónap alatt teljesen megváltozott a piac. Az első féléves adatok alapján nem omlott össze a budapesti irodapiac, viszont a vállalatok szemmel láthatóan visszafogták új irodabérlési terveiket. Egyre több cég inkább meghosszabbítja meglévő szerződését, mintsem új helyre költözzön.

Első ránézésre a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fórumának (BRF) első féléves számai kiegyensúlyozott piacot mutatnak. A teljes bérlői kereslet 2026 első hat hónapjában elérte a 215 ezer négyzetmétert, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. Ha azonban…