A számok mögött egészen más történik: óvatosabbá váltak a cégek a budapesti irodapiacon
Erősen indult 2026, de néhány hónap alatt teljesen megváltozott a piac. Az első féléves adatok alapján nem omlott össze a budapesti irodapiac, viszont a vállalatok szemmel láthatóan visszafogták új irodabérlési terveiket. Egyre több cég inkább meghosszabbítja meglévő szerződését, mintsem új helyre költözzön.
Első ránézésre a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fórumának (BRF) első féléves számai kiegyensúlyozott piacot mutatnak. A teljes bérlői kereslet 2026 első hat hónapjában elérte a 215 ezer négyzetmétert, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. Ha azonban…Tovább a teljes cikkre
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