Fordulóponthoz érhet a magyar építőipar: ezek a változások írhatják át a piacot
Új szabályok, változó finanszírozási környezet, mesterséges intelligencia, automatizáció és egyre szigorúbb fenntarthatósági elvárások: egyszerre több irányból is átalakulás alatt áll a magyar építőipar. A következő időszak nyertesei azok lehetnek, akik nemcsak követik a változásokat, hanem időben alkalmazkodnak hozzájuk. A Future of Construction 2026 konferencián november 12-én a szakma meghatározó szereplői vitatják meg, merre tart az ágazat – a regisztráció már zajlik, a jegyek pedig még early bird áron elérhetők – írja a Portfolio.
Az építőipar működését egyszerre formálja át több…Tovább a teljes cikkre
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