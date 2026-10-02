Jól indult az ősz a hazai ingatlanpiacon

2026 szeptemberében országosan 9 385 lakóingatlan-adásvétel történt, a lakáscélú jelzáloghitelek várható szerződéses összege pedig elérte a 239 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.

Élénkült a hazai ingatlanpiac szeptemberben. A Duna House becslése szerint 9 385 adásvétel történt, ami 16,2%-kal több az augusztusinál, de 30,1%-kal elmarad a tavaly szeptemberi szinttől. Az éves visszaesést a magas összehasonlítási alap is magyarázza, tavaly ugyanis az Otthon Start indulása szeptemberben az év legmagasabb havi forgalmát hozta. Az év első kilenc hónapjában becslésük szerint 83 ezer ingatlan cserélt gazdát. Ez alapján az éves forgalom a korábban előrejelzett 100–120 ezres sáv közepe körül alakulhat. Az ingatlanközvetítő szakértői szerint a vásárláshoz szükséges források rendelkezésre állnak, és a vevői bizalom is támogatja a keresletet, ezért az év hátralévő részében is élénk érdeklődésre és sok lezáruló adásvételre számítanak.

A DH Group nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass becslése szerint idén szeptemberben Magyarországon 239 milliárd forint értékben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel-szerződéseket. Ez 6,3%-kal elmaradt az augusztusra becsült összegtől, ugyanakkor 112,2%-kal meghaladta az MNB által tavaly szeptemberben mért értéket.