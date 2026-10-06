Budapest elveszíti a családokat? Ez fordíthatja meg a fővárosi lakhatási válságot
Egyre több család kényszerülhet Budapest határain túlra, miközben a fővárosban több százezer ember számára jelent problémát a megfizethető lakhatás. A megoldás azonban nem feltétlenül az újabb zöldterületek beépítése. Az Országos Urbanisztikai Konferencia lakhatással foglalkozó kerekasztalán a szakértők arra is rámutattak: a lakhatási válság már nem pusztán szociális kérdés, hanem a gazdasági versenyképességet is közvetlenül érinti – derül ki a Portfolio cikkéből.
Kiemelt példa lehet Rákosrendező, ahol a tervek szerint mintegy 10 000 lakás épülhet, amelyek jelentős részét megfizethető kategóriában valósítanák…Tovább a teljes cikkre
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