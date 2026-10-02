Az ingatlanközvetítők az idei évben visszafogottabb befektetői jelenlétről számoltak be, mint a korábbi években. Úgy tűnik, egyre kevésbé jó befektetés az ingatlan Budapesten és a Balaton környékén: a magas ingatlanárak mellett a bérleti díjak emelkedése is megtorpant, miközben a kiadó lakások kínálata bővült. A hozamok csökkenése miatt a befektetők egy része más lehetőségeket keres.

Több tényező is a befektetési célú ingatlanvásárlás ellen hatott a budapesti ingatlanpiacon az idei évben, így a magas szintre beálló, de tovább már nem emelkedő ingatlanárak, a bérleti díjak emelkedésének megtorpanása, valamint a bérlakások kínálatának bővülése. Ezek hatására tovább mérséklődtek a lakáskiadással elérhető hozamok.

Miközben a vevői oldalon gyengült a befektetői jelenlét, az eladói oldalon erősödött, legalábbis a statisztikák arra utaltak, hogy erősebbé vált a profitrealizálás a magas szinten megakadó, de tovább már nem emelkedő ingatlanáraknál. De hogy látták a helyzetet a piacon működő ingatlanközvetítők?

A befektetők nem erősítették az idei évben a vevői oldalt – szögezte le Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki azt tapasztalta, hogy számuk elsősorban a magas árak és az alacsony hozamok miatt jelentős mértékben csökkent.

Ugyanezt emelte ki Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője is, aki szintén azzal találkozott, hogy a befektetők száma a korábbi években megszokotthoz képest visszaesett, mivel a bérbeadás jövedelmezősége csökkent. Magyarázata szerint ennek elsődleges oka az volt, hogy akár az állampapírokból is jobb hozamra lehetett számítani, mint az ingatlanbefektetéseknél.

Nem volt ez másként a dél-pesti kerületekben sem, így Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodáinak szakmai vezetője is arról beszélt, hogy a három dél-pesti kerület ingatlanpiacáról is eltűntek befektetők a magas árak miatt, és kérdéses, hogy mikor fognak visszatérni. De Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt érzékelte, hogy a készpénzes befektetői jelenlét a korábbinál visszafogottabbá vált, nem igazán volt jellemző az idei évben a befektetői célú vásárlás ebben a két pesti kerületben sem.

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén arról számolt be, hogy a befektetők elmaradtak a belső kerületek ingatlanpiacáról is, így főként párokkal, családokkal lehet találkozni vevőként. Ha meg is jelentek befektetők, akkor sem elsősorban bérbeadásra, hanem felújításra vásároltak teljes körűen felújítandó ingatlanokat, és nagyon komolyan alkudoztak.

Hasonlóképpen látta a helyzetet a budai kerületekben Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője. Az ő tapasztalatai szerint is gyakorlatilag teljesen eltűntek a piacról a befektetők, amiben közrejátszottak nemcsak a magas árak, hanem az is, hogy az albérletek piacán is árcsökkenés következett be, miközben a választék jóval szélesebbé vált.

A Balatonon az előbbieknél is kedvezőtlenebb helyzet alakult ki, hiszen mint Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője rámutatott: a befektetők ezen a piacon a magasabb árak miatt még kisebb hozamokat tudtak elérni, mint Budapesten és környékén. Némi kereslet ugyan érzékelhető volt a hosszú és rövid távon kiadó ingatlanokra, de alapvetően az volt jellemző, hogy ingatlanbefektetés helyett egyre többen alternatív befektetési lehetőségeken kezdtek gondolkodni, melyeknél kisebb ráfordítással magasabb hozamot lehetett elérni. Emiatt nem is volt jellemző új befektetők megjelenése a balatoni ingatlanpiacon, inkább csak azok vásároltak befektetői szándékkal, akiknek már volt meglévő ingatlanuk itt, és mellé vettek egy másikat is kiadásra — tette hozzá a szakértő.

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