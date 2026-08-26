Milliókat fizethetnek, csak költözz oda: már Magyarországon is egyre több település csábítja pénzzel az új lakókat

Nem csak Olaszországban, Svájcban vagy Írországban fizetnek azért, ha valaki egy kisebb településre költözik: Magyarországon is egyre több önkormányzat kínál pénzt, kamatmentes kölcsönt, olcsó építési telket vagy kedvezményes bérlakást az új lakóknak. Van, ahol néhány százezer forint jár, máshol már egymillió feletti összeg is elérhető, sőt egyes településeken akár 2-5 millió forintos támogatással is lehet találkozni. A feltételek azonban nagyon eltérőek: van, ahol elég a letelepedés, máshol gyermeket kell nevelni, hiányszakmában dolgozni, vagy éppen háziorvosként kell a településre költözni. Megnéztük,…