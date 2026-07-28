Lassult a kereslet, de nem állt le az ipari ingatlanpiac

Az év eleji kiugró bérlői aktivitás után a második negyedévben visszafogottabbá vált a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac. Budapest környékén enyhén csökkent az üres területek aránya, vidéken viszont nőtt a kihasználatlanság.

2026 első negyedévének végén 6,36 millió négyzetmétert tett ki a hazai modern ipari és logisztikai ingatlanállomány, a második negyedév végére pedig 6,51 millió négyzetméterre nőtt. A bővülés nagyobb része vidéken valósult meg.

Budapesten javult, vidéken romlott a kihasználtság

Budapest és környékén az üresedési ráta 15,1 százalékról 14,8 százalékra csökkent. Ez arra utal, hogy a piac az új átadások mellett is képes volt felszívni valamennyit a szabad raktár- és csarnokterületekből.

Vidéken ezzel szemben 8,8 százalékról 10,5 százalékra emelkedett az üresedési ráta. Ennek egyik oka lehet, hogy az új fejlesztések gyorsabban jelentek meg, mint ahogy a bérlők elfoglalták volna őket.

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Az erős évkezdet után óvatosabbá váltak a cégek

Az első negyedévben a Budapest környéki bérlői kereslet rekordmagas, 192 410 négyzetméter volt. A második negyedévben ez 175 510 négyzetméterre csökkent, ami éves szinten is 13 százalékos visszaesést jelentett.

A kereslet szerkezete is megváltozott. Az év elején még az új bérleti szerződések domináltak, később viszont a szerződéshosszabbítások kerültek előtérbe. Ez azt mutatja, hogy sok vállalat inkább maradt a meglévő telephelyén, mintsem új helyre költözött volna.

Nem visszaesés, inkább kivárás

A két negyedév adatai alapján az ipari ingatlanpiac nem állt le, de óvatosabbá vált. A cégek továbbra is bérelnek, bővítenek és előre lekötnek területeket, ugyanakkor kevesebb az új belépő, és több a meglévő szerződés meghosszabbítása.

A következő hónapok fő kérdése az lesz, hogy a vidéken átadott új csarnokokra milyen gyorsan érkeznek bérlők, illetve tovább csökken-e a Budapest környéki üresedés.

Forrás: Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma, 2026. első és második negyedéves ipari ingatlanpiaci jelentés.

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