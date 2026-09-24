5+1 ok, amiért a cégvezetők a szolgáltatott iroda mellett teszik le a voksukat
Az iroda szerepe az elmúlt években jelentősen átalakult: a hibrid munkavégzés, a projektalapú működés és a gyorsan változó üzleti igények új elvárásokat teremtettek. A cégeknek ma már nem csupán munkaállomásokra van szükségük, hanem olyan környezetre, amely képes követni a vállalkozás fejlődését, és nem akadályozza a mindennapi működést.
A hagyományos irodabérlés ugyanakkor gyakran hosszú távú elköteleződéssel, jelentős kezdeti ráfordítással és összetett üzemeltetési feladatokkal jár. Ezzel szemben a szolgáltatott iroda kész infrastruktúrát és rugalmasabb kereteket kínálhat. Nem véletlen, hogy egyre több vállalkozás tekint erre a konstrukcióra tudatos üzleti lehetőségként. De milyen előnyöket nyújthat a gyakorlatban?
Mit takar a szolgáltatott iroda?
A szolgáltatott iroda olyan előre berendezett, használatra kész munkakörnyezet, amelyhez számos, a mindennapi működéshez szükséges szolgáltatás is kapcsolódhat. A bútorok, az internetkapcsolat, a recepció és a tárgyalók mellett az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok egy részét is átvállalhatja a szolgáltató.
A vállalkozások így nem feltétlenül egy üres helyiséget kapnak, amelyet saját költségükön kell berendezniük és működőképessé tenniük, hanem olyan irodát, ahol rövidebb előkészület után megkezdhetik a munkát. Ez lehetőséget ad arra, hogy a figyelmüket és erőforrásaikat inkább az üzleti tevékenységükre fordítsák.
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Az iroda a vállalkozás változó igényeihez igazodhat
A hagyományos irodabérlet egyik nehézsége, hogy a szerződésben vállalt terület hosszabb időre meghatározhatja a cég lehetőségeit. Ha bővül a csapat, nagyobb helyre lehet szükség, ha viszont csökken a létszám, a kihasználatlan négyzetméterek továbbra is költséget jelenthetnek.
A szolgáltatott iroda rugalmasabb kereteket biztosíthat: a rendelkezésre álló munkaterület a szolgáltatási konstrukciótól függően könnyebben igazítható a vállalkozás aktuális létszámához és működéséhez.
Ez különösen olyan cégeknek lehet hasznos, amelyek gyors növekedés előtt állnak, új üzleti lehetőségeket próbálnak ki, vagy projektjeik miatt időről időre eltérő méretű csapatokkal dolgoznak.
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Nem kell hónapokat várni az iroda kialakítására
Egy hagyományos iroda birtokbavétele előtt számos teendő várhat a vállalkozásra: a helyiségek berendezése, a bútorok beszerzése, az informatikai hálózat kiépítése és a szükséges szolgáltatók kiválasztása mind időt és szervezést igényelhet.
A szolgáltatott irodák esetében a munkakörnyezet jellemzően már berendezve áll rendelkezésre. A beköltözés után használható lehet az internet, a tárgyaló és a recepció, így a cégnek kevesebb előkészületet kell saját maga elvégeznie.
A gyorsabb indulás különösen akkor jelenthet előnyt, ha egy új projekt, üzleti lehetőség vagy piaci megjelenés miatt rövid időn belül szükség van működő irodára.
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Kevesebb kezdeti beruházás, átláthatóbb tervezés
Egy saját iroda kialakítása komoly induló költségekkel járhat. A bútorok, az informatikai eszközök, a hálózati infrastruktúra és az üzemeltetés megszervezése már az első munkanap előtt jelentős kiadást jelenthet.
A szolgáltatott iroda esetében a szükséges szolgáltatások egy része közös díjban jelenhet meg. Ez egyszerűsítheti a költségek tervezését, és mérsékelheti az iroda berendezéséhez kapcsolódó egyszeri ráfordításokat.
A konstrukció azoknak a vállalkozásoknak is érdekes lehet, amelyek szeretnék megőrizni pénzügyi mozgásterüket, és inkább a fejlesztésre, a működésre vagy a növekedésre fordítanák a rendelkezésre álló forrásaikat.
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Komplett üzleti háttér, nem pusztán munkaállomások
A korszerű szolgáltatott irodák a munkavégzéshez szükséges alapokon túl további kényelmi és üzleti szolgáltatásokat is nyújthatnak. A recepció, a tárgyalók, a konferenciatermek és a közösségi terek mellett a takarítás, a biztonsági szolgáltatások vagy a postakezelés is része lehet a kínálatnak.
A szolgáltatott irodák használatával a vállalkozásoknak nem feltétlenül kell minden háttérfeladatot külön megszervezniük. Így kevesebb időt tölthetnek az iroda működtetésével, és nagyobb figyelmet fordíthatnak az ügyfelekre, a munkatársakra és az üzleti célokra.
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Nagyobb mozgástér a változó piaci körülmények között
A vállalkozások működését ma számos tényező alakíthatja: változhat a létszám, módosulhatnak a projektek, vagy új helyszínen válhat szükségessé a jelenlét. Ilyen helyzetekben a hosszú távra rögzített irodabérlet korlátozhatja az alkalmazkodást.
A szolgáltatott irodák szerződési feltételei konstrukciónként eltérhetnek, de a rugalmasabb bérleti lehetőségek megkönnyíthetik a vállalkozás igényeinek változásához való igazodást. A megfelelő megállapodás révén a cégek könnyebben tervezhetnek a szükséges munkaterülettel, és mérlegelhetik az iroda méretének vagy helyszínének módosítását is.
Ez a fajta alkalmazkodóképesség különösen fontos lehet azoknak, akik nem szeretnének a várható üzleti változásoknál hosszabb időre elköteleződni.
+1 Professzionális környezet és új üzleti kapcsolatok lehetősége
A szolgáltatott irodák gyakran modern üzleti központokban, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező helyszíneken működnek. A rendezett, igényes munkakörnyezet a mindennapi komfort mellett az ügyfelek és partnerek fogadásához is megfelelő hátteret nyújthat.
A közös irodai terekben különböző területeken dolgozó vállalkozások munkatársai találkozhatnak egymással. Ezek a találkozások alkalmat adhatnak tapasztalatcserére, szakmai kapcsolatok kialakítására, sőt akár későbbi együttműködések elindítására is.
Milyen cégeknek érdemes számításba venniük?
A szolgáltatott iroda többféle vállalkozás számára kínálhat megoldást. Induló cégeknek azért lehet érdekes, mert nem szükséges önállóan kialakítaniuk a teljes irodai infrastruktúrát. A növekedés előtt álló vállalkozások a rugalmasabb munkaterület révén igazodhatnak a változó létszámhoz, a projektcsapatok pedig az adott feladathoz kereshetnek megfelelő munkakörnyezetet.
A konstrukció olyan cégeknek is szóba jöhet, amelyek új városban szeretnének megjelenni, vagy átmeneti irodára van szükségük. Nagyobb vállalatok számára pedig regionális jelenlét, ideiglenes munkatér vagy a hibrid munkavégzés támogatása miatt lehet releváns.
Az iroda ma már a működés egyik stratégiai eleme
A szolgáltatott iroda nem egyszerűen egy berendezett helyiség bérlését jelenti: a választott konstrukciótól függően infrastruktúrát, háttérszolgáltatásokat és rugalmasabb működési kereteket is biztosíthat. A gyorsabb beköltözés, a kisebb kezdeti beruházás, a tervezhetőbb kiadások és a változó igényekhez való alkalmazkodás mind olyan szempontok, amelyeket érdemes mérlegelni az irodaválasztás során.
A Regus szolgáltatott irodái többféle vállalkozási igényhez kínálhatnak munkateret. Hogy egy cég számára ez vagy a hagyományos irodabérlés jelent-e megfelelőbb megoldást, azt a költségek, a szerződéses feltételek, a szolgáltatások és a várható irodaigény együttesen határozzák meg.
A cikk megjelenését a Regus támogatta.
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