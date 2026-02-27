Új mérföldkőhöz érkezett a maglódi APCT Condo Ipari- és Logisztikai Park fejlesztése: az épület teljes egészében elkészült, jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás zajlik, és a tervek szerint az új bérlők már 2026. április 1-től birtokba vehetik az egységeket. A projekt nemcsak modern műszaki tartalmával és kiemelkedő lokációjával tűnik ki, hanem egy olyan különleges konstrukcióval is, amely a hazai ipari ingatlanpiacon ritkaságnak számít: a bérlés mellett bérlés-vétel formájában, akár saját tulajdonként is megszerezhetők az egységek.

Bérlés helyett saját ipari ingatlan – egyedülálló lehetőség a piacon

Az APCT Condo egyik legnagyobb innovációja az ipari társasházi modell, amely lehetővé teszi, hogy a raktárak és műhelyek nemcsak bérelhetők, hanem ipari albetétként meg is vásárolhatók. A bérlés-vétel konstrukció különösen vonzó azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hosszú távon stabil, saját tulajdonú telephelyben gondolkodnak, miközben elkerülnék az egyszeri nagy beruházás terhét.

Ez a megoldás azt jelenti, hogy a havi bérleti díjhoz hasonló konstrukcióban, részletfizetéssel válhat a vállalkozás az ingatlan tulajdonosává. Így a cégek nem csupán működési helyszínt biztosítanak maguknak, hanem egy értékálló ingatlanbefektetést is építenek.

A 144 négyzetmétertől induló egységek ideálisak kisebb vállalkozások számára, míg a több ezer négyzetméteres csarnokok komplex logisztikai és ipari tevékenység kiszolgálására is alkalmasak.

Kiemelkedő lokáció: az M0-s, az M4 és a repülőtér közvetlen közelében

A logisztikai és ipari ingatlanok esetében az elhelyezkedés kulcsfontosságú tényező, és ebben az APCT Condo kiemelkedő pozícióval rendelkezik. A fejlesztés Maglódon, az M0-s autóút ecseri lehajtójának közvetlen közelében található, amely gyors és akadálymentes kapcsolatot biztosít Budapest, valamint az országos autópálya-hálózat felé.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mindössze 2,4 kilométerre található, az M4-es autópálya pedig 4 kilométeren belül elérhető, míg Budapest belvárosa körülbelül 21 kilométerre helyezkedik el. A terület további előnye, hogy nem esik súlykorlátozási övezetbe, így a teherforgalom zavartalanul szervezhető, ami különösen fontos a logisztikai és ipari tevékenységet végző vállalkozások számára.

Modern műszaki megoldások, ipari működésre optimalizálva

Az APCT Condo egységei kifejezetten ipari és logisztikai célokra készültek, magas műszaki színvonalon. Az előregyártott vasbeton szerkezet, a Kingspan szendvicspanel falak és a 6,5 méteres nettó belmagasság biztosítják a tartósságot és a hatékony térkihasználást.

A csarnokok 5 tonna teherbírású ipari padlóval rendelkeznek, a 4 méter magas hőszigetelt ipari kapuk pedig lehetővé teszik a kényelmes árumozgatást. Minden egység saját vizesblokkal és külön személyi bejárattal készül, valamint lehetőség van galériaszintű iroda kialakítására is.

Az ipari terhelésre méretezett belső úthálózat és a gondosan kialakított infrastruktúra biztosítja a mindennapi működés zavartalanságát, miközben a fejlesztő 10 év garanciát vállal az épületre.

Fenntartható és költséghatékony működés hosszú távon

A projekt tervezése során kiemelt figyelmet kapott az energiahatékonyság és az alacsony üzemeltetési költség. A korszerű hőszigetelt fal- és tetőszerkezet, a természetes fényt biztosító bevilágító rendszer, valamint a kiépített napelemes megoldások mind hozzájárulnak a gazdaságos működéshez.

Az opcionális hőszivattyús fűtés-hűtés tovább növeli az energiahatékonyságot, miközben a társasházi működési modell alacsony fenntartási költséget biztosít. Ez különösen fontos szempont azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hosszú távon kiszámítható működési költségekkel szeretnének tervezni.

Erős szakmai háttér és biztos alapokon álló fejlesztés

Az APCT Condo megvalósítása olyan, nagy tapasztalattal rendelkező szakmai szereplők együttműködésében történik, akik hosszú évek óta meghatározó jelenléttel bírnak az ingatlanfejlesztés és kivitelezés területén. A projekt fejlesztője a Pi Invest Zrt., a kivitelezési munkálatokat a Pallér Csarnok Kft. végzi, míg a finanszírozási hátteret a Gránit Bank Nyrt. biztosítja.

Ez a stabil, egymást erősítő partnerség nemcsak a beruházás pénzügyi és műszaki biztonságát garantálja, hanem azt is, hogy a fejlesztés a tervezett ütemben, magas műszaki minőség mellett valósul meg. A résztvevő cégek szakmai múltja és megbízhatósága olyan biztos alapot jelent, amely hosszú távon is értékálló és megbízható ipari környezetet kínál a jövőbeli bérlők és tulajdonosok számára.

2026 áprilisától költözhető, értékálló ipari megoldás

Az APCT Condo Ipari- és Logisztikai Park elkészült, és a használatbavételi engedély megszerzését követően a bérlők várhatóan 2026. április 1-től vehetik birtokba az egységeket. A projekt egyedülálló módon ötvözi a modern ipari infrastruktúrát, a kiváló lokációt és a rugalmas finanszírozási lehetőségeket.

Legyen szó bérlésről, saját tulajdon megszerzéséről vagy bérlés-vétel konstrukcióról, az APCT Condo olyan lehetőséget kínál, amely nemcsak működési szempontból jelent előrelépést, hanem hosszú távon stabil és értékálló befektetést is biztosít a vállalkozások számára az M0-s közvetlen közelében.

A cikk megjelenését az APCT Condo fejlesztője támogatta.