Ritkán látni olyan ipari fejlesztést a hazai piacon, amely ennyire gyorsan és ilyen erős piaci visszhanggal valósul meg. Az Airport City Condo (APCT Condo) pontosan ezt bizonyította: a projekt első üteme kevesebb mint egy év alatt elkészült, és már az induláskor komoly érdeklődést váltott ki a vállalkozások körében.

A maglódi APCT Condo ipari- és logisztikai park nemcsak műszaki tartalmában, hanem üzleti modelljében is újat hozott. A bérlés mellett elérhető bérlés-vétel konstrukció olyan lehetőséget teremtett, amely a hazai ipari ingatlanpiacon ritkaságnak számít. A cégek így nemcsak bérelhetik az ingatlant, hanem fokozatosan tulajdonossá is válhatnak – mindezt kiszámítható, tervezhető módon.

A projekt sikerét több tényező együttese adta: a modern kivitelezés, az ipari működésre optimalizált kialakítás, valamint a kiemelkedő lokáció, hiszen az M0-s, az M4-es és a repülőtér közelsége valódi versenyelőnyt jelent.

Erős alapok után érkezik az új fejlesztés: bemutatkozik az APCT Trigo

A Maglódon, az M0-s és a Liszt Ferenc Repülőtér közvetlen közelében megvalósuló APCT Trigo kifejezetten kis- és középvállalkozások számára kínál modern, rugalmas és hosszú távon is fenntartható megoldást.

A projekt központi eleme egy 5 500 négyzetméteres csarnok, amelyben összesen 16 különálló egységet alakítanak ki. A kialakítás azonban jóval túlmutat egy klasszikus ipari parkon: az APCT Trigo ugyanazt az ipari társasházi modellt viszi tovább, amely az előző ütem sikerének egyik kulcsa volt.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egységek nemcsak bérelhetők, hanem többféle konstrukcióban meg is vásárolhatók:

azonnali vásárlás készpénzzel vagy banki finanszírozással

bérlés melletti vásárlási opció

akár 10 éves részletfizetési konstrukció azonnali birtokba lépéssel

Ez a modell lehetővé teszi, hogy a vállalkozások ne „kidobják” a bérleti díjat, hanem fokozatosan saját ingatlant építsenek fel – lényegében bérleti díj helyett tulajdonrészletet fizetve.

Nem csak csarnok – tudatosan tervezett ipari környezet

Az APCT Trigo műszaki tartalma a modern ipari elvárásokhoz igazodik:

144 m²-től akár több ezer négyzetméterig skálázható egységek

9 méteres belmagasság és 5 tonna teherbírású ipari padló

előregyártott vasbeton szerkezet és Kingspan falrendszer

hőszigetelt ipari kapuk, saját vizesblokk minden egységben

galériaszintű iroda kialakításának lehetősége

Fenntarthatóság és alacsony működési költség

A projekt egyik fontos pillére a gazdaságos üzemeltetés:

napelemes rendszer

korszerű hőszigetelés

természetes fényt biztosító bevilágítók

opcionális hőszivattyús fűtés-hűtés

Mindez alacsony közös költséggel és átlátható működéssel párosul, ami különösen fontos a hosszú távra tervező vállalkozások számára.

Lokáció, ami üzleti előnyt jelent

Az APCT Trigo egyik legerősebb ütőkártyája továbbra is az elhelyezkedés:

M0 autóút – a közvetlen közelben

Liszt Ferenc Repülőtér – 2,4 km

M4 autópálya – 4 km

Budapest belvárosa – kb. 21 km

Ez a pozíció nemcsak gyors elérhetőséget biztosít, hanem komoly versenyelőnyt is jelent logisztikai és működési szempontból.

Ahol a bérletből tulajdon lesz

Az APCT Trigo legfontosabb üzenete egyértelmű: újragondolja a telephely fogalmát.

Nem egyszerűen helyet kínál a működéshez, hanem lehetőséget arra, hogy a vállalkozások saját, értékálló ipari ingatlanhoz jussanak – kiszámítható, tervezhető módon.

Az APCT Condo sikere után ez a fejlesztés nemcsak folytatás, hanem egy tudatos továbblépés: egy olyan modell, amely a jelenlegi piaci környezetben különösen nagy értéket képvisel.

Ami már bizonyított – és ami most következik

Az APCT Condo megmutatta, hogy a jól átgondolt ipari fejlesztésekre erős kereslet van. A gyors kivitelezés, a minőségi megoldások és a rugalmas konstrukciók olyan kombinációt alkottak, amelyre a piac azonnal reagált.

A kérdés már nem az, hogy lesz-e érdeklődés – hanem az, hogy ki lép időben, és ki használja ki elsőként az új fejlesztés nyújtotta lehetőségeket.

A cikk megjelenését az APCT Trigo és APCT Condo projektet fejlesztője támogatta.