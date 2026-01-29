Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében támogatja a klub férfi OB I-es vízilabdacsapatát, ezzel kiszámítható hátteret biztosítva a magas színvonalú szakmai munka és a versenysport további erősítéséhez.

Az együttműködés túlmutat a klasszikus sportszponzoráció keretein: célja egy olyan stabil partnerség kialakítása, amely egyszerre szolgálja a klub hosszú távú működését, az utánpótlás-nevelés fejlesztését és az értékalapú közösségi szerepvállalást. A megállapodás jól illeszkedik az Indotek Group hosszú távú, felelős társadalmi jelenlétre épülő stratégiájába.

Hagyomány és megújulás egy ikonikus sportágban

Az Orvosegyetem Sport Clubot egykori orvostanhallgatók alapították, mára pedig Magyarország egyik legsikeresebb vízilabda-egyesületévé vált. A közel hetvenéves múlttal rendelkező klub az élvonalbeli szereplés mellett kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre, az egészséges életmód népszerűsítésére és a sportág szakmai utánpótlásának biztosítására.

A klub szakmai munkáját 2025-től tovább erősíti a **Semmelweis Egyetem**mel kialakított szoros együttműködés, amely új dimenziókat nyit az edukáció, a sporttudomány és a tehetséggondozás területén.

Közös értékek, közös tér: Újbuda

„Számunkra kiemelten fontos, hogy ott vállaljunk felelős szerepet, ahol hosszú távon jelen vagyunk és fejlesztünk” – hangsúlyozta Jellinek Dániel, az Indotek Group alapító-tulajdonosa. Mint fogalmazott, a Semmelweis OSC nemcsak sportszakmailag erős egyesület, hanem Újbuda identitásának is meghatározó része.

Az Indotek Group több jelentős ingatlanfejlesztéssel van jelen a XI. kerületben, így mindkét szervezet aktív szereplője a kerület gazdasági és közösségi életének. A mostani partnerség ezért nem csupán támogatási kapcsolat, hanem egy közös gondolkodásra épülő, értékteremtő együttműködés alapja.

Bizalom egy évtizedre előre

„Egy tízéves megállapodás komoly megelőlegezett bizalmat jelent számunkra” – emelte ki Tóth Márton, a Semmelweis OSC ügyvezetője. Hozzátette: különösen fontos számukra, hogy olyan vállalatcsoport áll a klub mellé, amely hosszú távon gondolkodik, és amely számára is meghatározó az emberi teljesítmény, a fejlődés és az eredményesség.

Stabil háttér a jövő sikereihez

Az Indotek Group támogatása hozzájárul ahhoz, hogy a Semmelweis OSC szakmai műhelye tovább erősödjön mind a versenysport, mind a tehetséggondozás területén. A megállapodás kiszámítható működést, hosszú távú tervezhetőséget és stabil alapokat teremt egy olyan klub számára, amely múltjára építve kíván meghatározó szereplő maradni a magyar vízilabdában.