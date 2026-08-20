Több milliárd eurós lakhatási program készül: újraindulhat a Diákváros, óriási bérlakásépítés jöhet

Teljesen új irányt vehet a magyar lakáspolitika: több milliárd eurós fejlesztési programot készít elő a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, az új kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakásszektor kiépítése áll. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a program első körben 550 millió eurós uniós forrásra támaszkodik, amely további finanszírozással akár 3 milliárd eurónyi beruházást is elindíthat. A tervek között a csepeli Diákváros újraindítása is szerepel – írja a Portfolio.

Lakhatási válságra reagálna a kormány

Átfogó lakhatási programot indítana…