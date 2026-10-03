Ingatlant adnál el? Mutatjuk, hogyan értékesítheted úgy, mint a profik!
Egy ingatlan eladása elsőre egyszerű feladatnak tűnhet, ám korántsem mindegy, mennyi idő alatt találunk rá vevőt, és végül milyen áron sikerül értékesítenünk. Egy jól előkészített hirdetés, a megfelelő ár meghatározása és a hatékony megjelenés jelentősen befolyásolhatja az értékesítés eredményességét. Ha szeretnénk elkerülni a hónapokig tartó várakozást, és a lehető legtöbbet kihozni az eladásból, érdemes néhány bevált praktikát is alkalmaznunk.
Milyen egy igazán hatásos ingatlanhirdetés?
Az eredményes értékesítés egyik legfontosabb alapja a gondosan összeállított hirdetés. Két dologra különösen érdemes odafigyelni: a…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.