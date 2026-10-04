Megjelent a törvénymódosítás: komoly változás jöhet az Otthon Start-os lakásépítéseknél

Kihirdették a magyar építészetről szóló törvény módosítását, amely több ponton is átírja a kiemelt beruházások szabályait. A változás az Otthon Start programhoz kapcsolódó lakásépítéseket is érinti: bizonyos magáncélú kiemelt beruházásoknál 2026. december 31-ig korlátozza az építési engedélyek kiadását, miközben szünetelteti az érintett beruházásokhoz kapcsolódó szankciós határidőket. A jogszabály emellett szigorítja a környezet- és természetvédelmi kontrollt, valamint kivezeti az uniós joggal össze nem egyeztethető stratégiai építőanyag-exportkorlátozásokat is – írja a Portfolio.

Megjelent a Magyar Közlönyben a magyar építészetről szóló 2026. évi…