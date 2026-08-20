Nagyot engedtek az árból: akár 18 millió forintot is spórolhatsz ezeken a lakásokon, házakon
Vannak ingatlanok, amelyeknél egy komolyabb árcsökkentés jelentheti a fordulópontot: az eddig túl drágának tűnő lakás vagy ház hirtelen bekerülhet a megfizethetőbb ajánlatok közé. Most négy olyan ingatlant válogattunk össze, amelyeknek nemrég csökkent az ára – ráadásul az OtthonTérkép mobilalkalmazásban beállítható Árfigyelővel azonnal értesülhetsz, ha a keresésednek megfelelő ingatlan ára változik. Így nem kell folyamatosan a hirdetéseket böngészned, elég egyszer beállítani a számodra fontos feltételeket.
Többgenerációs családi ház Debrecenben
A debreceni Csapókertben található, 250 négyzetméteres, többgenerációs családi ház ára 216 millióról…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.