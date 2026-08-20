Nagyot engedtek az árból: akár 18 millió forintot is spórolhatsz ezeken a lakásokon, házakon

Vannak ingatlanok, amelyeknél egy komolyabb árcsökkentés jelentheti a fordulópontot: az eddig túl drágának tűnő lakás vagy ház hirtelen bekerülhet a megfizethetőbb ajánlatok közé. Most négy olyan ingatlant válogattunk össze, amelyeknek nemrég csökkent az ára – ráadásul az OtthonTérkép mobilalkalmazásban beállítható Árfigyelővel azonnal értesülhetsz, ha a keresésednek megfelelő ingatlan ára változik. Így nem kell folyamatosan a hirdetéseket böngészned, elég egyszer beállítani a számodra fontos feltételeket.

Többgenerációs családi ház Debrecenben

A debreceni Csapókertben található, 250 négyzetméteres, többgenerációs családi ház ára 216 millióról…