Teljesen átalakulhat a magyar építőipar: Szemerey Samu olyan változásokat jelentett be, amelyek az ingatlanpiacot is érintik

Gyökeres változások előtt állhat a magyar építőipar: felülvizsgálják az állami beruházások és a közbeszerzések szabályait, új alapokra helyeznék az energetikai felújításokat, és hosszú távon is biztosítanák az 5 százalékos lakásáfát. Szemerey Samu államtitkár és országos főépítész az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közgyűlésén ismertette az ágazat átalakítására vonatkozó terveket. A cél az állami megrendelésektől való függőség csökkentése, a minőségi beruházások ösztönzése és az átláthatóbb piaci verseny megteremtése -derül ki a Portfolio cikkéből.

A magyar építőipart egyszerre sújtják a vállalkozások működési nehézségei…