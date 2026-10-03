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Teljesen átalakulhat a magyar építőipar: Szemerey Samu olyan változásokat jelentett be, amelyek az ingatlanpiacot is érintik

Gyökeres változások előtt állhat a magyar építőipar: felülvizsgálják az állami beruházások és a közbeszerzések szabályait, új alapokra helyeznék az energetikai felújításokat, és hosszú távon is biztosítanák az 5 százalékos lakásáfát. Szemerey Samu államtitkár és országos főépítész az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közgyűlésén ismertette az ágazat átalakítására vonatkozó terveket. A cél az állami megrendelésektől való függőség csökkentése, a minőségi beruházások ösztönzése és az átláthatóbb piaci verseny megteremtése -derül ki a Portfolio cikkéből. 

A magyar építőipart egyszerre sújtják a vállalkozások működési nehézségei…

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