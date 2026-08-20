30 százalékkal is csökkenhet a rezsi? Meglepően egyszerű dolgokon múlik, mennyit fizetünk a klímáért és a fűtésért
Nem feltétlenül kell milliós beruházás ahhoz, hogy jelentősen csökkentsük egy lakás vagy családi ház energiafogyasztását. A megfelelő árnyékolás, a tudatos klíma- és fűtéshasználat, a szigetelés vagy akár a fogyasztás pontosabb nyomon követése is komoly megtakarítást hozhat. A Pénzcentrum Pulger Veronika energiagazdálkodási specialistát kérdezte, hogy mit lehet tanulni az elmúlt évek energiapiaci kríziséből.
Az elmúlt évek energiapiaci bizonytalanságai után egyre több háztartás számára vált világossá, hogy az energiahatékonyság nem pusztán arról szól, hogyan lehet néhány ezer forinttal csökkenteni a havi rezsit….
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