Vitézy Dávid lépése alapjaiban változtathatja meg a Balaton jövőjét: véget vetnének a vitatott beruházásoknak
Átvilágítják a Balaton környékének építési szabályait, hogy megakadályozzák a tó természeti értékeit veszélyeztető, magánérdekeket szolgáló beruházásokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések kaphatnának teret a térségben – szúrta ki a miniszter Facebook-bejegyzését a Portfolio.
Új korszak kezdődhet a Balaton körüli építkezések szabályozásában: a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban már megkezdődött az egyeztetés arról, hogyan lehetne megvédeni a tavat a természeti környezetét veszélyeztető beruházásoktól. A megbeszélésen a tárca munkatársai és a térség országgyűlési képviselői is részt…Tovább a teljes cikkre
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