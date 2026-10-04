Vitézy Dávid lépése alapjaiban változtathatja meg a Balaton jövőjét: véget vetnének a vitatott beruházásoknak

Átvilágítják a Balaton környékének építési szabályait, hogy megakadályozzák a tó természeti értékeit veszélyeztető, magánérdekeket szolgáló beruházásokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jövőben kizárólag közérdekű fejlesztések kaphatnának teret a térségben – szúrta ki a miniszter Facebook-bejegyzését a Portfolio.

Új korszak kezdődhet a Balaton körüli építkezések szabályozásában: a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban már megkezdődött az egyeztetés arról, hogyan lehetne megvédeni a tavat a természeti környezetét veszélyeztető beruházásoktól. A megbeszélésen a tárca munkatársai és a térség országgyűlési képviselői is részt…