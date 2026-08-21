Lassul a termőföldek drágulása, de van, ahol már 5,6 millió forint egy hektár: döbbenetes árkülönbségek a magyar piacon
Évek óta drágul a magyar termőföld, ám a korábbi, kétszámjegyű áremelkedésnek egyelőre vége: 2025-ben már jóval mérsékeltebb ütemben nőttek az árak. Egy hektár szántó országos átlagban csaknem 2,5 millió forintba került, miközben egyes térségekben ennek több mint kétszeresét is elkérték. Az MBH Jelzálogbank friss Termőföldindexe szerint ráadásul egyre fontosabbá válhat, hogy egy adott terület mennyire kitett az aszálynak és milyen a vízellátottsága – derül ki a Portfolio cikkéből.
Magyarországon 2025-ben mintegy 5 millió hektár mezőgazdasági területet tartottak nyilván, ebből körülbelül…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.