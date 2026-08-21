Lassul a termőföldek drágulása, de van, ahol már 5,6 millió forint egy hektár: döbbenetes árkülönbségek a magyar piacon

Évek óta drágul a magyar termőföld, ám a korábbi, kétszámjegyű áremelkedésnek egyelőre vége: 2025-ben már jóval mérsékeltebb ütemben nőttek az árak. Egy hektár szántó országos átlagban csaknem 2,5 millió forintba került, miközben egyes térségekben ennek több mint kétszeresét is elkérték. Az MBH Jelzálogbank friss Termőföldindexe szerint ráadásul egyre fontosabbá válhat, hogy egy adott terület mennyire kitett az aszálynak és milyen a vízellátottsága – derül ki a Portfolio cikkéből.

Magyarországon 2025-ben mintegy 5 millió hektár mezőgazdasági területet tartottak nyilván, ebből körülbelül…