Meghal a főbérlő vagy a bérlő? Meglepő, mi lesz ilyenkor az albérlettel és a több százezres kaucióval
Egy lakásbérleti szerződés nem feltétlenül ér véget akkor sem, ha meghal a bérbeadó vagy a bérlő. Az öröklés azonban komoly változásokat hozhat: más lehet a helyzet, ha a lakás tulajdonosa hal meg, és egészen más szabályok vonatkoznak arra, ha maga a bérlő huny el. Kérdés az is, kihez kell utalni a lakbért a hagyatéki eljárás alatt, és mi történik a korábban kifizetett, akár több százezer forintos kaucióval. A Pénzcentrum Dr. Szabó Bianka Ilona ügyvéd segítségével járta körül a legfontosabb tudnivalókat….Tovább a teljes cikkre
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