Külföldre költöznél? Ezeken a helyeken még pénzt is adnak, ha új életet kezdesz ott 2026-ban

Eleged van a magas megélhetési költségekből, vagy egyszerűen új életre vágysz külföldön? Meglepő helyeken kaphatsz komoly anyagi segítséget a költözéshez: van, ahol több tízmillió forintnyi támogatás járhat házfelújításra, máshol ingyen vagy szinte ingyen kínálnak telket, de olyan program is akad, amely távmunkásoknak vagy vállalkozóknak fizet azért, hogy egy kevésbé népes régiót válasszanak új otthonuknak. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hol érdemes körülnézni 2026-ban.

Miközben Európa és a világ számos térségében egyre nagyobb problémát jelent az elöregedő társadalom és a fiatalok elvándorlása, egyes…