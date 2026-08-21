Családi házat vennél kedvező feltételekkel? Ezeket az ingatlanokat Otthon Starttal is megvásárolhatod!

Az Otthon Start Program új lehetőséget nyitott az első otthonukat keresők előtt, így a megfelelő ingatlan kiválasztásánál már nemcsak az ár, hanem a finanszírozhatóság is fontos szempont lehet. Most négy olyan családi házat és családi otthonként használható ingatlant válogattunk össze, amelyek megvásárlásához az Otthon Start konstrukció is igénybe vehető. Mutatjuk a különböző élethelyzetekre alkalmas, kerttel, tágas terekkel vagy éppen kiváló lokációval rendelkező lehetőségeket.

Sokszobás családi otthon Százhalombatta Óvárosában

Százhalombatta kedvelt Óvárosában, egy 421 négyzetméteres összközműves saroktelken áll ez a 2013-ban…