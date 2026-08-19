26 ezer milliárd forint ül készpénzben és bankbetétben a magyaroknál: vajon a te pénzed jó helyen van?

A magyar háztartások pénzügyi vagyona már 125 ezer milliárd forint fölött jár, ebből több mint 26 ezer milliárd forint készpénzben és bankbetétben van. Ez elsőre biztonságosnak tűnhet, de van egy kellemetlen kérdés: tényleg dolgozik a pénzed, vagy csak áll valahol megszokásból? Ha a megtakarításod nagy része folyószámlán, készpénzben vagy alig kamatozó betétben pihen, lehet, hogy […]