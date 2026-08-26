Megéri bevonni a szülőt adóstársként a lakáshitelbe?

Logikus lépésnek tűnik a szűlőt bevonni egy lakáshitelbe, de néha többet árt ez a lépés, mint használ. Mutatjuk, mikor segít a plusz jövedelem, és mikor okozhat több hátrányt, mint előnyt. Kevés a jövedelmed a kiszemelt lakáshitelhez? A szülő adóstársként való bevonása kézenfekvő megoldásnak tűnhet, hiszen a plusz jövedelem jelentősen javíthatja a hitelképességet. Az életkor, a […]