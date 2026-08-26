Megéri bevonni a szülőt adóstársként a lakáshitelbe?
Logikus lépésnek tűnik a szűlőt bevonni egy lakáshitelbe, de néha többet árt ez a lépés, mint használ. Mutatjuk, mikor segít a plusz jövedelem, és mikor okozhat több hátrányt, mint előnyt. Kevés a jövedelmed a kiszemelt lakáshitelhez? A szülő adóstársként való bevonása kézenfekvő megoldásnak tűnhet, hiszen a plusz jövedelem jelentősen javíthatja a hitelképességet. Az életkor, a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.