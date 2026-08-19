Mennyivel tudod tényleg növelni a nyugdíjadat?

A nyugdíj összege nem a szerencsén múlik. A magyar rendszerben alapvetően két dolog határozza meg, mekkora állami nyugdíjjal indulhatsz: mennyi volt a figyelembe vehető kereseted, és hány év szolgálati időt szereztél. Mindkettőn tudsz alakítani, amíg aktív vagy. Csak sokkal kevesebbet, mint gondolnád. Ezért a kérdés a végén nem az állami képletnél dől el, hanem a […]