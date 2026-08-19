Mennyivel tudod tényleg növelni a nyugdíjadat?
A nyugdíj összege nem a szerencsén múlik. A magyar rendszerben alapvetően két dolog határozza meg, mekkora állami nyugdíjjal indulhatsz: mennyi volt a figyelembe vehető kereseted, és hány év szolgálati időt szereztél. Mindkettőn tudsz alakítani, amíg aktív vagy. Csak sokkal kevesebbet, mint gondolnád. Ezért a kérdés a végén nem az állami képletnél dől el, hanem a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.