Dél-Alföldön a lakások másfél hónap alatt elkelnek, a házakhoz több mint négy hónap kell, és az eladók többet is engednek az árból.

Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon egy családi ház eladása több mint kétszer annyi ideig tart, mint egy lakásé. A házaknál nagyobb az alku, és az áruk is lassabban emelkedik. A két régióban egyre jobban elválik egymástól a lakás- és a házpiac.

A Duna House 2026-os adásvételei adatai szerint Dél-Alföldön (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye) egy lakás jellemzően 49 nap alatt kelt el a hirdetés megjelenésétől számítva, egy családi ház 127 nap alatt. Dél-Dunántúlon (Baranya, Somogy és Tolna megye) 63, illetve 132 nap volt az eladási idő. Az ország régiói közül Dél-Alföldön kelnek el a leggyorsabban a lakások, itt egy évvel korábban még 66 napig tartott egy lakás eladása.

A különbség nem csak abból adódik, hogy a házak jellemzően kisebb településeken vannak, ahol kevesebb a vevő. A megyeszékhelyeken is több mint kétszer annyi ideig tart eladni egy házat, mint egy lakást. Dél-Alföld megyeszékhelyein 45 nap alatt kelt el egy lakás és 117 nap alatt egy ház.

Az alku is a házaknál nagyobb. Dél-Alföldön a lakások eladói átlagosan 1,8%-ot engedtek az eredeti hirdetési árból, a házak eladói 4,6%-ot. Dél-Dunántúlon 2,2, illetve 4,9% volt az alku. Dél-Alföldön a házaknál egy év alatt 3,5%-ról 4,6%-ra nőtt az engedmény, miközben vidéken összességében 4,7%-ról 4%-ra csökkent.

„A lakásokra jóval több a vevő, sokan közülük az első otthonukat keresik, és egy lakás ára könnyebben kijön hitelből és önerőből” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. „A házaknál kisebb a vevőkör, az állapotuk és az áruk is jobban eltér egymástól, ezért ott hosszabb az alkudozás és nagyobb az engedmény.”

Az árakban is látszik a szétválás. Dél-Alföldön a lakások átlagos négyzetméterára egy év alatt 12%-kal, 744 ezer forintra emelkedett, a házaké csak 4,4%-kal, 334 ezer forintra. Dél-Dunántúlon a lakások 18%-kal, 809 ezer forintra drágultak, a házak 10%-kal, 360 ezer forintra. Vidéken összességében kisebb a különbség, ott a lakások 16, a házak 13,6%-kal drágultak.

„Aki most házat ad el a déli régiókban, annak érdemes reális induló árral piacra lépnie, és négy-öt hónappal számolnia” – tette hozzá Szegő Péter. „Amíg a lakások ára ennyivel gyorsabban emelkedik, a házaknál az eladóknak kell alkalmazkodniuk a vevőkhöz.”