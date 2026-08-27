754 700 forint az átlagbér – ennyi lakáshitelt ad rá a bank
2026 júniusában Magyarországon a bruttó átlagbér 754 700 forint volt. Ez 7,1%-os növekedés az egy évvel korábbi átlagbérhez képest. A nettó átlagbér 529 700 forint volt, ami az egy évvel korábbi értékhez képest 9,4%-os emelkedés. A bérek tehát tovább emelkednek, de lassuló ütemben: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó átlagkereset májusban még 764 […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.