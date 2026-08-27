754 700 forint az átlagbér – ennyi lakáshitelt ad rá a bank

2026 júniusában Magyarországon a bruttó átlagbér 754 700 forint volt. Ez 7,1%-os növekedés az egy évvel korábbi átlagbérhez képest. A nettó átlagbér 529 700 forint volt, ami az egy évvel korábbi értékhez képest 9,4%-os emelkedés. A bérek tehát tovább emelkednek, de lassuló ütemben: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó átlagkereset májusban még 764 […]