Bővült a kiadó lakások kínálata az idei év első felében, ami több budapesti kerületben és a főváros környékén is fékezte a bérleti díjak emelkedését, sőt helyenként árcsökkenést is eredményezett. Emiatt a bérlők az eddiginél könnyebben tudtak válogatni és alkudni. A Balla Ingatlan szakértői szerint ugyanakkor a jó állapotú és elhelyezkedésű lakások iránt továbbra is erős volt a kereslet.

Az idei év első felében a bérlakáspiaci kínálat jelentős mértékben bővült, de a bérleti díjak továbbra is magasan jártak, igaz, már inkább csak stagnáltak vagy legfeljebb enyhén emelkedtek – jelezte Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Adataik szerint Budapesten ekkor az átlagos bérleti díj négyzetméterenként 3000–3500 forint között változott.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője ugyancsak arról számolt be, hogy a bérlakások iránti igény határozottan jelen volt, ami annak is köszönhető, hogy tavaly mérséklődtek a bérleti díjak, vagy legalábbis megállt az áremelkedés. Egy kétszobás, jó állapotú lakást Szigetszentmiklóson havi 180 ezer forintért könnyen ki lehetett adni, míg Csepelen 200–220 ezer forint volt a havi díja egy ekkora méretű bérlakásnak.

A bérlakáspiacon az V. és XIII. kerületekben is erős kereslet volt tapasztalható, de ahogy az eladó ingatlanoknál, itt is elsősorban a jó állapotú, jól elhelyezkedésű lakások iránt érzékelt nagyobb igényt Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Tapasztalatai szerint a bérleti díjak itt enyhén emelkedtek: a XIII. kerületben jellemzően 180–300 ezer Ft/hó, az V. kerületben pedig 250–500 ezer Ft/hó közötti szinteken mozogtak az év első felében.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy az albérletek piacán árcsökkenés következett be a tavalyi szintekhez képest, miközben a választék jóval szélesebbé vált. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a XI. kerületben a korábbi 250 ezer forintos kategóriát – azaz a kétszobás panelekét – öt-tíz százalékkal alacsonyabb áron lehetett kiadni, mint egy évvel korábban. A bérlők is jellemzően alkudtak, és ha egy alkuba nem ment bele az ingatlan tulajdonosa, akkor továbbálltak. Ezt könnyen meg tehették a kibővült kínálat miatt.

A bérlakáspiac a XVIII. kerületben is kifejezetten élénk volt – többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér miatt a reptéri dolgozók és logisztikai cégek alkalmazottai folyamatos keresleti bázist biztosítottak –, de csak egy erősen behatárolt ársávban. Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint ez azt jelenti, hogy egy átlagos, 1–2 szobás jó állapotú lakás bérleti díja a kerületben 160–220 ezer forint között alakult havonta, míg a 230-250 ezer forint feletti ársávban már inkább csak az újszerű, saját kertes vagy autómegosztóval könnyen elérhető ingatlanokat lehetett kiadni.

Az albérletekre folyamatos volt a kereslet Zuglóban és a XVI. kerületben is – mondta Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki úgy látta, hogy még a tavalyi évben lehetett érzékelni némi csökkenést a bérleti díjaknál az Otthon Start indulását követően, később azonban stabilizálódtak az árak. Az egyszobás lakásokat 160–180 ezer forintért lehetett kiadni a két kerületben, míg a másfél–kétszobásokat 200–220 ezer forintért.

Ugyancsak határozott igény volt érzékelhető a Velencei-tó környékén is a kiadó lakások iránt. Dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője elmondta, hogy a lakások esetében a havi bérleti díjak 120 ezer forintnál indultak, de 250 ezer forintig még mindig átlagárakról lehetett beszélni. A házak esetében jóval nagyobb volt a szórás, és persze lényegesen magasabb bérleti díjakkal lehetett találkozni – tette hozzá.

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