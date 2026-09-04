Nagyot estek ezeknek az ingatlanoknak az árai: több millió forintot is spórolhat, aki most csap le valamelyikre

Újabb figyelemre méltó árcsökkentések érkeztek az ingatlanpiacra: az alábbi lakások és házak mind olcsóbban keresik új tulajdonosukat, mint korábban. Ha pedig nem szeretnél lemaradni a hasonló lehetőségekről, érdemes letöltened az OtthonTérkép mobilappot iOS-re vagy Androidra és beállítani az Árfigyelő szolgáltatást: így azonnal értesülhetsz, ha egy kiszemelt ingatlan ára csökken.

II. kerületi lakás közel 6 millióval olcsóbban

A II. kerületi Országúton, a Mechwart liget közvetlen közelében kínálnak eladásra egy 80 négyzetméteres, háromszobás, erkélyes lakást, amelyet 2022-ben teljes körűen felújítottak. A világos,…