Nagyot estek ezeknek az ingatlanoknak az árai: több millió forintot is spórolhat, aki most csap le valamelyikre
Újabb figyelemre méltó árcsökkentések érkeztek az ingatlanpiacra: az alábbi lakások és házak mind olcsóbban keresik új tulajdonosukat, mint korábban. Ha pedig nem szeretnél lemaradni a hasonló lehetőségekről, érdemes letöltened az OtthonTérkép mobilappot iOS-re vagy Androidra és beállítani az Árfigyelő szolgáltatást: így azonnal értesülhetsz, ha egy kiszemelt ingatlan ára csökken.
II. kerületi lakás közel 6 millióval olcsóbban
A II. kerületi Országúton, a Mechwart liget közvetlen közelében kínálnak eladásra egy 80 négyzetméteres, háromszobás, erkélyes lakást, amelyet 2022-ben teljes körűen felújítottak. A világos,…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.