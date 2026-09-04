Az elmúlt években látványosan átalakult a vállalatok gondolkodása az irodáról. A hibrid munkavégzés elterjedése, a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága és a munkavállalói igények változása egyaránt új szempontokat hozott az irodapiacra. Ma már korántsem elég, ha egy iroda jó helyen van és megfelelő számú munkaállomást kínál: az is egyre fontosabb, hogy mennyire rugalmasan alakítható, milyen munkakörnyezetet biztosít, és mennyiben támogatja a vállalat hosszú távú működését.

Mindez az iroda szerepét is átértékelte. Ami korábban elsősorban szükséges működési költségnek számított, az mára a vállalati stratégia egyik fontos elemévé vált. Egy jól megválasztott munkakörnyezet ugyanis hatással lehet a hatékonyságra, a dolgozói elégedettségre, a vállalati kultúrára és végső soron a cég versenyképességére is.

A rugalmas iroda ma már komoly versenyelőny lehet

A gyorsan változó üzleti környezetben egyre több vállalat keresi azokat a megoldásokat, amelyek mellett nem kell évekre előre mereven meghatároznia irodai igényeit. Egy cég növekedhet, új csapatokat hozhat létre, átszervezheti működését, de akár átmenetileg csökkentheti is a létszámát. Az irodának ezért érdemes követnie ezeket a változásokat.

Ebben kínálnak alternatívát a szolgáltatott irodák, amelyek esetében a vállalkozásnak nem kell a nulláról kiépítenie saját irodai infrastruktúráját. A bútorozott munkaterektől a tárgyalókon és közösségi tereken át a technológiai és üzemeltetési háttérig számos szolgáltatás egy helyen áll rendelkezésre.

A konstrukció egyik legnagyobb előnye, hogy a vállalkozásnak nem kell jelentős kezdeti beruházással és hosszadalmas kialakítással számolnia. Az iroda gyorsan használatba vehető, miközben a bérelt terület és a szolgáltatások a vállalat aktuális igényeihez igazíthatók.

A hibrid munkavégzéshez már nem elég egy asztal és egy szék

A munkahelyek használata is alapvetően megváltozott. Sok vállalatnál a munkatársak csak a hét bizonyos napjain dolgoznak közösen az irodában, miközben a csapatok projektalapon szerveződnek, és a munkavégzés jelentős része online zajlik.

Ez új elvárásokat támaszt a munkakörnyezettel szemben is. Ha nem mindenki tartózkodik minden nap az irodában, különösen fontos, hogy az ott töltött idő valódi értéket teremtsen. Ehhez megfelelő tárgyalókra, együttműködésre alkalmas közösségi terekre, koncentrált munkavégzésre használható helyekre és megbízható technológiai háttérre van szükség.

A szolgáltatott irodák éppen ezt a rugalmasságot kínálják. A vállalatoknak nem feltétlenül kell saját infrastruktúrát kiépíteniük minden új igényhez, hiszen az iroda és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások már rendelkezésre állnak.

Így a munkakörnyezet is könnyebben igazítható a csapat méretéhez, a munkavégzés módjához és a vállalat aktuális működéséhez.

A munkahely egyre inkább a vállalati kultúra színtere

Miközben egyre több feladat végezhető távolról, a személyes találkozások értéke sok esetben éppen emiatt nőtt meg. Az iroda ma már nem feltétlenül az a hely, ahová mindenki azért jár be, hogy egész nap ugyanott üljön a számítógépe előtt. Sokkal inkább a közös gondolkodás, a csapatmunka, a kreatív ötletek és a vállalati közösség kialakításának tere.

Ehhez azonban olyan környezetre van szükség, amelyben jó érzés dolgozni. A természetes fény, a megfelelő levegőminőség, az ergonomikus munkakörnyezet, a nyugodt munkavégzésre alkalmas terek és az igényes közösségi helyiségek egyre fontosabb szempontokká váltak.

A wellbeing ezért mára jóval több egyszerű kényelmi szolgáltatásnál. A munkakörnyezet minősége hatással lehet arra is, mennyire érzik magukat elégedettnek és motiváltnak a munkatársak, illetve mennyire tudnak hosszú távon azonosulni a vállalattal.

A fenntartható iroda már nemcsak környezetvédelmi kérdés

Az energiaárak, a vállalati ESG-célok és az egyre tudatosabb munkavállalók miatt a fenntarthatóság is fontos szerepet kapott az irodaválasztásban. A korszerű épületgépészet, az energiahatékony működés és az intelligens üzemeltetési megoldások nemcsak a környezeti terhelést csökkenthetik, hanem a vállalat költségeire is hatással lehetnek.

A modern szolgáltatott irodák jellemzően korszerű épületekben, magas színvonalú infrastruktúrával működnek. A vállalatok így úgy használhatnak professzionális munkakörnyezetet, hogy közben nem feltétlenül kell önállóan megfinanszírozniuk annak teljes kiépítését és üzemeltetését.

A közösen használt infrastruktúra ráadásul hatékonyabb erőforrás-használatot is lehetővé tehet. A fenntarthatóság így egyszerre válhat környezeti, költséghatékonysági és vállalati reputációs kérdéssé.

Kettészakadhat az irodapiac: felértékelődnek a korszerű terek

Az irodapiacon egyre jobban látható a különbség a korszerű, rugalmasan használható munkakörnyezetek és a régebbi, nehezen alakítható irodák között. A vállalatok ugyanis ma már nem feltétlenül a legalacsonyabb bérleti díj alapján választanak.

Legalább ennyire számít, hogy milyen állapotú az épület, mennyire kiszámítható az üzemeltetés, milyen szolgáltatások érhetők el, mennyire könnyű az iroda méretét a vállalat igényeihez igazítani, és milyen munkakörnyezetet kapnak a dolgozók.

A szolgáltatott irodák ebben a környezetben különösen érdekes alternatívát jelenthetnek, hiszen a rugalmasság és a magas szolgáltatási színvonal egyszerre jelenik meg bennük.

A jövő irodája ezért nem feltétlenül a legnagyobb vagy a leglátványosabb lesz, hanem az, amelyik a leghatékonyabban képes alkalmazkodni a vállalat és a munkatársak változó igényeihez.

Az iroda már nem egyszerűen egy hely, hanem komplex szolgáltatás

Talán ez az egyik legfontosabb változás, amit az elmúlt évek hoztak az irodapiacon. A vállalatok számára egyre kevésbé az a kérdés, hogy hol legyen az irodájuk, és egyre inkább az, hogy milyen munkakörnyezet segíti legjobban a működésüket.

A rugalmasság, a wellbeing, a fenntarthatóság, a technológiai háttér és a professzionális szolgáltatások együtt határozhatják meg, milyen lesz a jövő munkahelye.

A Regus szolgáltatott irodái ezt a szemléletet követik: a hagyományos irodabérlés helyett olyan komplex munkakörnyezetet kínálnak, amelyhez a szükséges infrastruktúra és szolgáltatások is kapcsolódnak. Legyen szó néhány fős csapatról, gyorsan növekvő vállalkozásról vagy nagyobb, nemzetközi cégről, a cél ugyanaz: olyan irodai megoldást biztosítani, amely nem akadályozza, hanem támogatja a vállalat fejlődését.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.