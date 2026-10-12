Vagyonadó jöhet a milliárdos ingatlanokra: így számolhatják ki, mennyit kell fizetniük a tulajdonosoknak

Már az idei vagyon alapján is fizetniük kell a leggazdagabbaknak, ha életbe lép a vagyonadóról szóló törvénytervezet. A javaslat az egymilliárd forint feletti nettó vagyont évi 1 százalékos adóval terhelné, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos kulcsot alkalmazna. Az ingatlanok értékének meghatározása különösen összetett lehet: számíthat a korábbi vételár, az ingatlanárak változása, a NAV értékelési modellje, de bizonyos esetekben független szakértőt is be kell vonni. A Portfolio ingatlanjogászokat és adószakértőket kérdezett arról, kiket érinthet az új közteher,…