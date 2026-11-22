2028-tól teljesen betilthatják az Airbnb-t a budai Várban, máshol milliós bírság is jöhet
Újabb budapesti kerület szigorít a rövid távú lakáskiadás szabályain: az I. kerületben 2028-tól teljes tiltás lép életbe a Várnegyedben, más városrészekben pedig a társasházi hozzájárulás válhat a működés feltételévé. Aki megszegi az előírásokat, akár 2 millió forintos bírságot is kaphat, de a hatóság ideiglenesen be is zárathatja a szálláshelyet – derül ki a Portfolio cikkéből.
Elfogadta az I. kerületi önkormányzat képviselő-testülete a rövid távú lakáskiadást szabályozó rendeletet. A döntés értelmében a budai Várban működő magán- és egyéb szálláshelyeknek legkésőbb 2027…Tovább a teljes cikkre
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