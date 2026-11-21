Sokan azt gondolják, hogy egy ingatlan eladásához elegendő néhány fénykép, egy rövid hirdetésszöveg és egy jól eltalált ár. A valóság azonban ennél jóval összetettebb: néhány aprónak tűnő figyelmetlenség is elég lehet ahhoz, hogy hónapokig ne találjunk vevőt, vagy végül a tervezettnél jóval olcsóbban kelljen megválnunk az otthonunktól. Ráadásul ezek a hibák könnyen megelőzhetők lennének. Mutatjuk, milyen hibákat érdemes elkerülni, ha sikeres és eredményes ingatlaneladást szeretnénk!

1. Gyenge minőségű fotókkal próbáljuk eladni az ingatlant

Hiába van jó helyen az ingatlan, hiába…