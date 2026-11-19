Csökkentette piaci lakáshiteleinek kamatait az MBH Bank 2026. november 16-tól, és egyéb pénzügyi termékek együttes igénybevételével további kamatkedvezményeket tett elérhetővé az otthonteremtőknek. A feltételek teljesítésével akár 6 százalék alatti éves kamattal is igényelhető piaci lakáshitel. Az MBH Bank célja, hogy a Wekerle Plusz Lakáshitel mellett azoknak is kedvezőbb finanszírozást kínáljon, akik nem jogosultak támogatott hitelre, vagy további forrásra van szükségük otthonteremtési terveikhez.

Alacsonyabb kamatok, többféle kamatkedvezmény

A 2026. november 16-tól befogadott igényléseknél 6,69 százalékról 6,19 százalékra csökkenti az MBH Bank a piaci lakáshitel éves kamatát legalább 30 millió forintos hitelösszeg, tízéves kamatperiódus és havi 700 ezer forintos rendszeres jóváírás vállalása esetén. Egyéb pénzügyi termékek, például Fundamenta lakástakarék-megtakarítás és CIG Lakásbiztosítás vagy CIG Hitelfedezeti biztosítás együttes igénybevételével, a kamat akár 5,89 százalékra is mérsékelhető.

Vagyis havonta közel 15 ezer forinttal lehet alacsonyabb egy 30 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete, ha az éves kamat 6,69 százalékról 5,89 százalékra csökken.

A hitelhez kapcsolódó kamatkiadások az Egyenlítő konstrukcióval is tovább mérsékelhetők. Ennek keretében a hitelhez kapcsolódó bankszámlán rendelkezésre álló pénzügyi tartalék a hitel kamatterheit is csökkentheti.

„Az MBH Banknál kedvezményekkel is elismerjük a tudatos pénzügyi tervezést. A lakás-előtakarékosság, az Egyenlítő konstrukcióban a számlán tartott pénzügyi tartalék és a biztosítási védelem más-más módon szolgálja ügyfeleink biztonságát, miközben a lakáshitelük terheit is mérsékelheti. Célunk, hogy az otthonteremtés és a hosszabb távú öngondoskodás egymást erősítse” – mondta dr. Ákos Tamás, az MBH Bank üzleti vezérigazgató-helyettese.

Önállóan és kiegészítő finanszírozásként is segítség

Az otthonteremtéshez szükséges finanszírozás nem minden élethelyzetben oldható meg kizárólag támogatott hitelből. Egyes lakásvásárlók a jogosultsági feltételek miatt nem vehetik igénybe ezeket a konstrukciókat, másoknak a kedvezményesen elérhető hitelösszegen felül is szükségük van forrásra. Az MBH Bank a piaci lakáshitelek kamatainak csökkentésével és a további kedvezményekkel ezekben az élethelyzetekben is segíteni kívánja az otthonteremtést.

Személyre szabott segítség az otthonteremtéshez

Egy hosszú távra szóló lakáshitelnél a kamatkülönbség érdemben befolyásolhatja a törlesztési terheket. A kondíciók mellett azonban az is fontos, hogy az ügyfelek egyszerű ügyintézéssel és személyre szabott segítséggel találják meg a számukra megfelelő finanszírozási megoldást. Az MBH Bank ezért a kamatkedvezmények mellett a személyes tanácsadásra is nagy hangsúlyt helyez. Az érdeklődők Magyarország legnagyobb bankfiókhálózatában személyesen is tájékozódhatnak a lehetőségekről. Emellett az MBH Csoporthoz tartozó Otthon Centrum és Fundamenta országos hálózatában közel 1500 pénzügyi tanácsadó segíti őket a megfelelő finanszírozás kiválasztásában.

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Jelen tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, és nem minősül ajánlattételnek. A lakáshitel további részleteit a Lakossági Jelzáloghitelek Kamathirdetmény, a Lakossági Jelzáloghitelek Díjhirdetmény, MBH Bank Nyrt. Üzletszabályzata a hitelműveletek végzéséről lakossági ügyfelek részére, a lakossági bankszámlák további részleteit a Lakossági számlavezetési hirdetmény, a Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek ÁSZF, A lakossági és vállalati bankkártyák ÁSZF, az Elektronikus Szolgáltatások ÁSZF továbbá mindkét termék esetén az Általános Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak az www.mbhbank.hu oldalon és bankfiókjainkban.

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Bank figyelembe veszi „a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait.

A Teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a fedezetül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díját nem tartalmazza. A THM meghatározása a Belépő J számlacsomag alkalmazásával készült. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

A kalkuláció eredményei kizárólag figyelemfelkeltés céljára szolgálnak, és nem minősülnek a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja.

A hitel igényléséhez a fedezeti ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése és MBH Bankos fizetési számla megléte vagy fizetési számlaszerződés megkötése szükséges.

A hitelfelvételnek költsége és díjai vannak.

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