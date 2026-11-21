Nem mindennapi bérház épül Angyalföldön: 58 lakás készül, de a rezsi lehet az igazi meglepetés
Újabb különleges önkormányzati bérház építése indulhat el Angyalföldön: a XIII. kerületi Kucsma utcában 58 lakásos, darmstadti passzívház-minősítésű épület valósulhat meg. A több mint 5 milliárd forintos beruházás nemcsak a lakások számával, hanem az energiahatékony műszaki megoldásokkal is kitűnik: a fűtést és a hűtést geotermikus hőszivattyús rendszer biztosítja majd, az épületre pedig napelemek is kerülnek – írja a Magyar Építők.
Az elmúlt több mint két évtizedben a XIII. kerületi önkormányzat újonnan épült bérlakásai már 1600 család lakhatását segítették, a lépcsőzetes lakáshoz…Tovább a teljes cikkre
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