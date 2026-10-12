Négy ingatlan, amelynek most csökkent az ára – akár 10 millió forintot is spórolhatnak a vevők
Jó állapotú családi ház, budapesti házrész és modern kecskeméti lakás is szerepel a most olcsóbbá vált ingatlanok között. A négy hirdetésben szereplő otthon ára több millió forinttal mérséklődött, a változásokról pedig nem kell lemaradnod: ha letöltöd az OtthonTérkép mobilappot, és beállítod az Árfigyelő szolgáltatást, azonnal értesülhetsz az árcsökkentésekről. Mutatjuk, melyik ingatlannál mennyivel lett alacsonyabb az ár!
Energiatakarékos családi ház Öttevényen
Ennek az Öttevényen található, 2020-ban épült, 120 négyzetméteres családi háznak ára 139 millió forintról 129 millió forintra csökkent. A nappali…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
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