Négy ingatlan, amelynek most csökkent az ára – akár 10 millió forintot is spórolhatnak a vevők

Jó állapotú családi ház, budapesti házrész és modern kecskeméti lakás is szerepel a most olcsóbbá vált ingatlanok között. A négy hirdetésben szereplő otthon ára több millió forinttal mérséklődött, a változásokról pedig nem kell lemaradnod: ha letöltöd az OtthonTérkép mobilappot, és beállítod az Árfigyelő szolgáltatást, azonnal értesülhetsz az árcsökkentésekről. Mutatjuk, melyik ingatlannál mennyivel lett alacsonyabb az ár!

Energiatakarékos családi ház Öttevényen

Ennek az Öttevényen található, 2020-ban épült, 120 négyzetméteres családi háznak ára 139 millió forintról 129 millió forintra csökkent. A nappali…