Vége lehet a több évre szóló irodabérletek egyeduralmának? Egyre több cég választ más megoldást

A vállalatok irodahasználati szokásai jelentős átalakuláson mennek keresztül. A hibrid munkavégzés, a változó létszám és a kiszámíthatatlan gazdasági környezet miatt egyre fontosabbá válik, hogy a cégek ne köteleződjenek el évekre egy nehezen módosítható konstrukció mellett. A szolgáltatott irodák olyan alternatívát kínálnak, amelyben a munkaterület, a szolgáltatások és a költségek könnyebben igazíthatók az aktuális üzleti igényekhez.

A korábban elsősorban induló vállalkozások és ideiglenes irodát kereső cégek körében népszerű megoldás mára szélesebb körben is érdeklődésre tarthat számot. A rugalmas irodahasználat egyre inkább a vállalati működés hosszabb távú megtervezésének része lehet.

Az iroda szerepe is átalakul a vállalatok életében

A hagyományos irodabérleti modell hosszú távú elköteleződésre épült. A vállalat kiválasztotta a megfelelő ingatlant, kialakította a munkakörnyezetet, majd éveken keresztül ugyanazzal a területtel és költségszerkezettel számolt.

Ez a megközelítés azonban nem minden esetben követi a mai cégek változó igényeit. Egy gyorsan fejlődő vállalkozás rövid idő alatt kinőheti a rendelkezésére álló helyet, míg egy projektalapon működő társaságnak csak bizonyos időszakokban lehet szüksége nagyobb irodára.

A munkatér így már nem pusztán állandó kiadást jelent, hanem olyan erőforrást, amelynek a vállalkozás fejlődésével együtt kell változnia.

A rugalmas irodabérlet a változó létszámhoz is alkalmazkodhat

A szolgáltatott irodák egyik legfontosabb sajátossága, hogy a cégeknek nem feltétlenül kell évekre előre meghatározniuk a szükséges munkaterületet. Ha bővül a csapat, nagyobb kapacitásra válthatnak, egy projekt lezárulta után pedig kisebb irodával is folytathatják a működést.

A rugalmasabb szerződési lehetőségek csökkenthetik annak kockázatát, hogy egy vállalat a tényleges igényeinél nagyobb terület bérleti díját fizesse. Ez különösen akkor lehet fontos, ha a létszám, a projektek vagy az üzleti tervek gyorsan változnak.

Berendezett iroda, hosszadalmas előkészületek nélkül

Egy hagyományos iroda használatba vétele komoly szervezést igényelhet. A megfelelő bútorok beszerzése, az informatikai háttér kialakítása és az üzemeltetési feladatok megszervezése nemcsak pénzt, hanem időt is felemészt.

A szolgáltatott irodák ezzel szemben jellemzően előkészített munkakörnyezetet biztosítanak. A berendezett munkaállomások mellett internetkapcsolat, tárgyalók, recepció és közösségi terek is elérhetők lehetnek, így a vállalkozásnak kevesebb feladatot kell önállóan megszerveznie a beköltözés előtt.

Ez a megoldás azoknak a cégeknek is hasznos lehet, amelyeknek rövid időn belül kell új munkaterületet biztosítaniuk egy induló projekthez vagy egy bővülő csapathoz.

A költségtervezésben is előnyt jelenthet az egyszerűbb konstrukció

A bérleti díj mellett egy hagyományos irodánál számos további kiadással kell számolni. Ilyen lehet a rezsi, az internet, a takarítás, a karbantartás és a különféle üzemeltetési szolgáltatások költsége.

A szolgáltatott irodák esetében ezek közül több szolgáltatás egyetlen havi díj része lehet. Ez átláthatóbbá teheti a kiadások tervezését, és mérsékelheti a különálló üzemeltetési feladatokkal járó adminisztrációt.

A pontos költségeket ugyanakkor minden esetben a választott csomag és a szerződési feltételek alapján érdemes összehasonlítani, hiszen a szolgáltatások köre és díja eltérő lehet.

Több mint munkaállomások: komplett háttérszolgáltatások

A modern szolgáltatott irodák nem csupán asztalokat és székeket kínálnak. A cégek olyan infrastruktúrához és kiegészítő szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, amelyek kialakítása és működtetése saját irodában külön erőforrásokat igényelne.

Ez a kisebb vállalkozások és a startupok számára különösen értékes lehet. Ahelyett, hogy a munkakörnyezet megszervezésére fordítanák idejük és pénzük jelentős részét, nagyobb figyelmet szentelhetnek az üzletfejlesztésnek, az ügyfelek kiszolgálásának és a növekedésnek.

Bizonytalan üzleti környezetben többet érhet az alkalmazkodóképesség

A hosszú távra rögzített bérleti kötelezettségek akkor is fennmaradhatnak, ha időközben csökken a munkatársak száma, átalakul a működés vagy visszaesik a vállalat bevétele. Ilyen helyzetekben különösen fontos lehet, hogy a cég milyen gyorsan tudja hozzáigazítani az irodahasználatát az új körülményekhez.

A kisebb kezdeti ráfordítás, a gyorsabb beköltözés és a változtathatóbb konstrukciók ezért nemcsak kényelmi szempontok. A megfelelő feltételekkel választott szolgáltatott iroda a pénzügyi tervezést és a működés átszervezését is megkönnyítheti.

Az elhelyezkedés mellett az üzleti kapcsolatok is számítanak

A szolgáltatott irodák gyakran jól megközelíthető üzleti környezetben működnek, ami a munkatársak és az ügyfelek számára egyaránt előnyös lehet.

A közös terek további lehetőséget teremthetnek arra, hogy különböző területeken dolgozó vállalkozások képviselői találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek, vagy akár későbbi együttműködéseket alakítsanak ki. Az ilyen kapcsolatok különösen a fiatal, fejlődő cégek számára lehetnek hasznosak.

A szolgáltatott iroda már nem feltétlenül csak átmeneti megoldás

A Regus szolgáltatott irodái a rövid távú munkavégzés mellett a vállalatok tartósabb működésébe is beilleszthetők. A rugalmasabb területhasználat, a háttérszolgáltatások és a kiszámíthatóbb költségstruktúra olyan szempontok, amelyek hosszabb távon is vonzóvá tehetik ezt a modellt.

Mindez nem jelenti azt, hogy a hagyományos irodabérlet minden vállalkozás számára háttérbe szorul. A megfelelő választást továbbra is a cég mérete, működése, pénzügyi lehetőségei és jövőbeli tervei határozzák meg.

Az iroda kiválasztásakor így már nemcsak az számít, hol dolgozik a csapat, hanem az is, mennyire képes a munkakörnyezet követni a vállalat változó igényeit.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.