Az elmúlt években alapjaiban változott meg, hogyan gondolkodnak a vállalatok az irodahasználatról. A hibrid munkavégzés terjedése, a létszám folyamatos változása és az emelkedő fenntartási kiadások miatt egyre több cég fordul a hagyományos irodabérlésnél rugalmasabb konstrukciók felé.

Korábban természetesnek számított, hogy egy vállalkozás hosszú évekre bérel helyiséget, majd saját költségén rendezi be és üzemelteti azt. Napjainkban viszont sokkal fontosabbá vált, hogy a munkakörnyezet a cég aktuális igényeihez igazodjon, a kiadások pedig előre tervezhetők legyenek. A szolgáltatott irodák éppen erre kínálnak lehetőséget, ezért egyre több vállalkozás számára jelentenek tudatos üzleti döntést.

A változó igényekhez igazítható munkatér

Egy vállalkozás számára ma már nem könnyű évekre előre megjósolni, mekkora irodára lesz szüksége. Egy új megbízás miatt gyorsan bővülhet a csapat, a hibrid munkarend következtében viszont akár kevesebb állandó munkaállomás is elegendő lehet.

A szolgáltatott irodák rugalmas bérleti lehetőségekkel segítik a cégeket abban, hogy a rendelkezésükre álló területet a tényleges létszámhoz és feladatokhoz igazítsák. A növekedés nagyobb, a visszaesés kisebb iroda választását teheti indokolttá.

Ez különösen előnyös lehet a startupok, a gyorsan fejlődő vállalkozások és a projektalapon működő cégek számára, amelyeknek gyakran rövid idő alatt kell reagálniuk az üzleti változásokra.

Berendezett iroda, akár hosszadalmas előkészületek nélkül

Egy hagyományos iroda kialakítása sok időt és szervezést igényelhet. A megfelelő ingatlan megtalálása után következhet a tervezés, a felújítás, a bútorok beszerzése és az informatikai infrastruktúra kiépítése, az üzemeltetési feladatokról nem is beszélve.

A szolgáltatott irodák ezzel szemben jellemzően teljesen berendezve, azonnali használatra alkalmas állapotban állnak rendelkezésre. A munkaállomások, tárgyalók, közösségi helyiségek és az internetkapcsolat már adottak lehetnek, így a beköltözéshez nem kell hónapokig tartó előkészítés.

Ez új projektek vagy üzletágak elindításakor különösen értékes, hiszen a vállalkozás rövid időn belül megfelelő munkakörnyezethez juthat.

Átláthatóbb kiadások, kevesebb üzemeltetési teher

Az irodahasználat költségei jóval túlmutatnak a bérleti díjon. Az energia, a takarítás, a karbantartás, az internet és a recepció működtetése egyaránt növelheti a havi kiadásokat.

A szolgáltatott irodáknál ezek közül több szolgáltatás is a bérleti konstrukció részét képezheti. Ez átláthatóbbá teszi a költségeket, miközben mérsékli a különböző szolgáltatók koordinálásával járó adminisztrációt. Nem feltétlenül ez a legolcsóbb irodatípus, de a tervezhetőbb kiadások komoly előnyt jelenthetnek.

Komplett háttérszolgáltatások a mindennapi működéshez

A szolgáltatott irodák kínálata ma már messze túlmutat a bérelhető munkaállomásokon: a vállalkozások működéséhez szükséges infrastruktúrát és kiegészítő szolgáltatásokat is biztosíthatják.

Egy szolgáltatott iroda része lehet a recepció és a vendégfogadás, a felszerelt tárgyaló, a közösségi tér, a takarítás, a karbantartás, valamint az internet- és IT-háttér is. Így a cégeknek kevesebb energiát kell az iroda üzemeltetésére fordítaniuk, és nagyobb figyelmet szentelhetnek az üzleti feladatoknak.

Nagyobb szabadság hosszú távú kötöttségek nélkül

A több évre szóló bérleti szerződés komoly elköteleződést jelenthet, különösen bizonytalan gazdasági környezetben vagy olyan vállalkozásoknál, amelyeknek gyorsan változhat a létszáma.

A szolgáltatott irodák rugalmasabb bérleti feltételei nagyobb mozgásteret biztosíthatnak. A cégek könnyebben alkalmazkodhatnak a létszámváltozáshoz, az új projektekhez vagy akár a működési modelljük átalakításához is.

Ez a lehetőség különösen a startupok és a dinamikusan fejlődő vállalkozások számára lehet vonzó, hiszen esetükben gyakran nehéz előre meghatározni a szükséges irodakapacitást.

A megfelelő elhelyezkedés és a professzionális környezet előnyei

Az iroda kiválasztásakor nemcsak a méret és a bérleti feltételek számítanak. A jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, frekventált lokáció megkönnyíti a munkatársak bejárását és az ügyfelek fogadását, a rendezett, professzionális környezet pedig a vállalkozás megítélésére is pozitív hatással lehet.

A közös irodaközpontok ráadásul az üzleti kapcsolatépítésre is alkalmat teremthetnek. A különböző iparágakban tevékenykedő vállalkozások találkozásából új együttműködések és üzleti lehetőségek születhetnek.

Milyen vállalkozásoknak lehet ideális választás?

A szolgáltatott irodák elsősorban azoknak a cégeknek kínálnak előnyös alternatívát, amelyeknek változó a területigényük, vagy nem szeretnének hosszú időre egyetlen ingatlanhoz kötődni.

Jó megoldást jelenthetnek új projektek és üzletágak indításakor, piacra lépéskor, költözés vagy felújítás idején, illetve gyors létszámbővülés esetén. A hibrid munkarendben működő vállalkozások szintén profitálhatnak abból, ha nem kell minden dolgozó számára állandó munkaállomást fenntartaniuk.

Az iroda követi a vállalkozás változásait

A Regus szolgáltatott irodái használatra kész munkaterületekkel, változatos bérleti lehetőségekkel és széles körű háttérszolgáltatásokkal segíthetik a vállalkozásokat. A rugalmas alkalmazkodás és a tervezhetőbb működés egyre fontosabb üzleti szempont, ezért a szolgáltatott iroda sok cég számára már nem csupán a hagyományos bérlés alternatívája, hanem tudatos stratégiai választás.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.