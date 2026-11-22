Megtorpant a lakásárrobbanás: a jegybank szerint most már a vevők diktálhatnak?
Három év folyamatos drágulás után látványosan lefékezett a magyar lakáspiac. A Magyar Nemzeti Bank novemberi Lakáspiaci Jelentése szerint az éves áremelkedés 6,6 százalékra lassult, az év végére pedig már csak 3 százalék körül alakulhat. Eközben kevesebb ingatlan cserél gazdát, nő az alku lehetősége, a befektetők pedig inkább eladói, mint vásárlói oldalon jelennek meg. A fordulat azonban nem jelent általános áresést: a lakások továbbra is drágák, a megfizethetőség pedig komoly kihívás maradt – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Három év után kifulladt…Tovább a teljes cikkre
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