Három év folyamatos drágulás után látványosan lefékezett a magyar lakáspiac. A Magyar Nemzeti Bank novemberi Lakáspiaci Jelentése szerint az éves áremelkedés 6,6 százalékra lassult, az év végére pedig már csak 3 százalék körül alakulhat. Eközben kevesebb ingatlan cserél gazdát, nő az alku lehetősége, a befektetők pedig inkább eladói, mint vásárlói oldalon jelennek meg. A fordulat azonban nem jelent általános áresést: a lakások továbbra is drágák, a megfizethetőség pedig komoly kihívás maradt – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Három év után kifulladt…