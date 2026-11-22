Milyen otthonra vágysz? Modern lakóparkok, ahol a kényelem és a környezet is számít
A városi élet nyüzsgését, a zöldebb lakókörnyezet nyugalmát vagy éppen a Duna közelségét keresed? A mai lakóparkok már sokféle élethelyzetre kínálnak megoldást: az energiahatékony műszaki megoldásoktól a korszerű alaprajzokon át egészen a prémium kényelmi szolgáltatásokig számos szempont közül választhatnak a lakásvásárlók. Bemutatunk néhány fejlesztést, amelyek eltérő adottságokkal, de a modern otthonok iránti igényekre reagálva készülnek.
Metrodom Green – Energiahatékony megoldások a IX. kerületben
A IX. kerületi Metrodom Green a nagyvárosi lakhatást környezettudatos technológiákkal ötvözi. Zöldhomlokzatok, hőszivattyús rendszerek és napelemes megoldások…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.